Plenković u Indiji: Digitalna transformacija je temeljni nacionalni prioritet Hrvatske

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjeluje na panelu o umjetnoj inteligenciji i odgovornosti napretka AI u New Delhiju. Premijer je u svom obraćanju upozorio da u budućnosti umjetna inteligencija neće biti samo tehnološko oruđe nego i pitanje samostalnosti i suvereniteta.

- S više od šest milijardi mobitela diljem svijeta, bilo tko može diseminirati informacije javnosti. Smanjuje se granica između činjenice, mišljenja i manipulacije. AI sada proizvodi tako realistične sadržaje da je teško odrediti što je istina, a što laž. Hrvatska vjeruje da su u 21. stoljeću digitalna infrastruktura i upravljanje podacima pitanje suvereniteta i otpornosti, ne samo tehnologije - rekao je Plenković.

- Prije dva tjedna sam presjedao nacionalnim vijećem za digitalnu transformaciju i odlučili smo da je digitalna transformacija temeljni prioritet Hrvatske u narednom periodu - rekao je Plenković pa pohvalio hrvatske firme u području tehnologije.

- Prije šest godina su tri od 20 kućanstava imali pristup 5G, sada je to 19 od 20 kućanstava. Infrastruktura nije dovoljna, potreban je talent. Hrvatske tehnološke firme su sve vidljivije na svjetskom tržištu. Infobip omogućava sigurnu komunikaciju na svjetskoj razini. Rimac je pionir visokoučinkovitih autonomnih sustava mobilnosti. Microblink omogućava AI i računalni vid - zaključio je Plenković.