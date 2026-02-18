Vučić iz New Delhija: Plenković jamčio da suradnja s Tiranom i Prištinom nije protiv Srbije

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu u New Delhiju, gdje sudjeluje na međunarodnom samitu o umjetnoj inteligenciji, da mu je hrvatski premijer Andrej Plenković rekao kako suradnja Tirane, Zagreba i Prištine nije usmjerena protiv Srbije.

Vučić je u izjavi novinarima beogradskih medija iz New Delhija kazao da je "dugo razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem" i da su prvi puta govorili o "vojnom savezu Tirane, Zagreba i Prištine."

Srbijanski predsjednik je ranije, sudjelujući na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, rekao da je najveća prijetnja Srbiji taj "vojni savez".

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić u Muenchenu je istaknuo kako ta trilateralna suradnja, dogovorena prošle godine, ne ugrožava nikoga.

Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali su prošle godine Deklaraciju o suradnji na području obrane i sigurnosti, za koju je rečeno da je usmjerena na stabilnost i sigurnost u jugoistočnoj Europi, podršku euroatlantskom putu te jačanju suradnje i savezništva triju prijateljskih država.

"Formiranjem vojnog saveza" Hrvatske, Kosova i Albanije "mi smo itekako ugroženi", kazao je Vučić novinarima koji su pratili minhensku konferenciju.

Obraćajući se iz New Delhija, Vučić je kazao da "u jednoj rečenici mogu reći da je premijer Plenković rekao da to nije usmjereno protiv Srbije."

"Sve drugo što bih rekao izlazilo bi iz okvira uljudnosti, pristojnog ponašanja i kršilo bi nekakva pravila dobre vjere i racionalnog razgovora koje imate takvom prilikom", rekao je beogradskim novinarima Vučić.