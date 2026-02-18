Obavijesti

Vučić iz New Delhija: Plenković jamčio da suradnja s Tiranom i Prištinom nije protiv Srbije

Piše HINA
Vučić iz New Delhija: Plenković jamčio da suradnja s Tiranom i Prištinom nije protiv Srbije
Foto: Djordje Kojadinovic

Srbijanski predsjednik otkrio da je prvi put razgovarao s hrvatskim premijerom o vojnom savezu Hrvatske, Albanije i Kosova, koji mu je potvrđen kao nenasilan prema Beogradu.

Admiral

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu u New Delhiju, gdje sudjeluje na međunarodnom samitu o umjetnoj inteligenciji, da mu je hrvatski premijer Andrej Plenković rekao kako suradnja Tirane, Zagreba i Prištine nije usmjerena protiv Srbije.

Vučić je u izjavi novinarima beogradskih medija iz New Delhija kazao da je "dugo razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem" i da su prvi puta govorili o "vojnom savezu Tirane, Zagreba i Prištine."

SUSRET U INDIJI Vučić: 'Dugo sam razgovarao s Andrejom Plenkovićem...'
Vučić: 'Dugo sam razgovarao s Andrejom Plenkovićem...'

Srbijanski predsjednik je ranije, sudjelujući na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, rekao da je najveća prijetnja Srbiji taj "vojni savez".

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić u Muenchenu je istaknuo kako ta trilateralna suradnja, dogovorena prošle godine, ne ugrožava nikoga.

Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali su prošle godine Deklaraciju o suradnji na području obrane i sigurnosti, za koju je rečeno da je usmjerena na stabilnost i sigurnost u jugoistočnoj Europi, podršku euroatlantskom putu te jačanju suradnje i savezništva triju prijateljskih država.

'POVIJESNA ŠANSA' Vučić kuka zbog rudarenja litija, spominje Finsku: 'Srbi su majstori u propuštanju prilika'
Vučić kuka zbog rudarenja litija, spominje Finsku: 'Srbi su majstori u propuštanju prilika'

"Formiranjem vojnog saveza" Hrvatske, Kosova i Albanije "mi smo itekako ugroženi", kazao je Vučić novinarima koji su pratili minhensku konferenciju.

Obraćajući se iz New Delhija, Vučić je kazao da "u jednoj rečenici mogu reći da je premijer Plenković rekao da to nije usmjereno protiv Srbije."

ANUŠIĆ SE PROTIVI Vučić kritizira vojnu suradnju Hrvatske, Kosova i Albanije
Vučić kritizira vojnu suradnju Hrvatske, Kosova i Albanije

"Sve drugo što bih rekao izlazilo bi iz okvira uljudnosti, pristojnog ponašanja i kršilo bi nekakva pravila dobre vjere i racionalnog razgovora koje imate takvom prilikom", rekao je beogradskim novinarima Vučić.

