Plenković u panici napada novinare i poručuje građanima da vjeruju samo i jedino njemu

"Čovjek je radio istraživanje i shvatio da 21 politički novinar uglavnom podržava lijeve političke stranke", poručio je jučer premijer Andrej Plenković s govornice Hrvatskog sabora. "Ima jedan koji glasa za HDZ".

I taj jedan najviše je u istraživanju kritizirao upravo Andreja Plenkovića.

Između ostalog, prigovorio mu na nedemokratičnom vođenju HDZ-a i obračunu sa stranačkom opozicijom.

Sve to piše u doktorskoj disertaciji koju je Plenković jučer iskoristio za obračun s hrvatskim novinarima, za njihovu diskreditaciju, kao i za optuživanje dijela medijske scene za "neskrivenu pristranost". "To su kreatori javnog mnijenja", sarkastično je dodao premijer.

Baš kao što je to i onaj "jedan ispitanik koji glasa za HDZ", a kritizira Plenkovića.

Desni mediji

Kao što su to i mnogi desničarski mediji koji su od prvog dana napadali, vrijeđali i ponižavali Plenkovića, nazivali ga najpogrdnijim imenima, kopali po njegovoj intimi, proglašavali "udbašem i briselskim ćatom". Kako se premijer nije nikad sjetio obračunati s njima? S njihovom ideologijom? S njihovim uvjerenjima?

Istraživanje o ideološkoj orijentaciji hrvatskih novinara, prvo takvo u modernoj Hrvatskoj, provedeno na uzorku od 21 političkog novinara iz pet redakcija dnevnih novina pokazalo je da se novinari deklariraju lijevo-liberalno i da većinom glasaju za lijeve i liberalne stranke, što je u skladu s trendovima u zapadnim demokracijama, od zapadne Europe do Sjedinjenih Država.

Istim onim zapadnim demokracijama na koje se Plenković često voli pozivati.

Kritičnost novinara

Analiza njihovih članaka u periodu triju vlada - Milanovićeve, Karamarkove i prve Plenkovićeve - pokazuje, pak, da su novinari spremni svoja uvjerenja potisnuti u korist objektivnosti, neovisnosti i naročito kritičnosti prema vlasti, koja god ona bila.

Plenković je u tom istom istraživanju prolazio gotovo jednako loše - ili dobro - kao i Zoran Milanović.

Premijer želi privatne stavove i ideološku orijentaciju novinara upotrijebiti za njihovu diskreditaciju i za amnestiranje samog sebe, svoje Vlade i svoje stranke od svih medijskih kritika.

No ako je tome tako, što bi Plenković rekao za novinare koji ga hvale ili podržavaju ili makar prešućuju sve afere i skandale njegove vlade i stranke? U tom slučaju njihova ideologija, ako je uopće ima, bila bi prihvaćena?

Dobri kad ga hvale

Valjda su objektivni samo oni novinari koji hvale Plenkovića i HDZ. Svi koji ga kritiziraju su, eto, "pristrani".

Pa ipak, novinari nisu krivi što je HDZ-ova vlada dozvolila da 1700 kamiona otrovnog otpada zatrpa Gospić, premda su u očima premijera krivi zato što su otkrili da je 1700 kamiona zatrpalo Gospić. Dok Plenković nije obraćao pažnju na izvještaje i upozorenja.

Ali sad je za sve kriva njihova ideološka orijentacija.

Valjda zbog ideološke orijentacije novinari pišu o aferama i skandalima HDZ-a, o korupciji i kriminalu, o promašajima i pogreškama HDZ-a njegove Vlade, o manipulacijama, uzurpiranju institucija, inflaciji i socijali...

Voli Tuđmana?

Plenković ne želi vjerovati da su hrvatski politički novinari sposobni i voljni svoje profesionalne standarde staviti ispred svojih uvjerenja. Baš kao što se on kao predsjednik HDZ-a uredno zaklinje u Franju Tuđmana, a prema javnim svjedočenjima Zorana Milanovića, godinama se "rugao Tuđmanu i prezire Tuđmana".

Kako je Plenković uspio svoja uvjerenja staviti sa strane?

Danas premijer poručuje novinarima: "Nemojte glumiti neovisnost".

U prijevodu, dokažite svoju neovisnost tako što ćete prestati pisati o aferama ove vlade. Što ćete prestati istraživati korupciju. Što ćete prestati kritizirati vladu. Ili još bolje, tako što ćete ju početi hvaliti. Naročito njezina predsjednika.

Zašto smjenjuje ministre?

Ali opet, ako Plenković ne vjeruje novinarima i medijima, zašto je onda smijenio toliko ministara nakon novinarskih otkrića? Nije valjda da je potpao pod njihov utjecaj?

I osim toga, lijevo orijentirani novinari navodno kreiraju javno mnijenje u državi u kojoj trideset godina vlada HDZ. Kako je to moguće?

I ako je vladavina HDZ-a pokazatelj da građani ne vjeruju novinarima, zašto ih onda Plenković s govornice Sabora optužuje da kreiraju javno mnijenje i time dovode u pitanje njegov i rejting njegove stranke?

Ruše i SDP

Kad bi novinari doista u svojim člancima i komentarima projicirali vlastitu ideologiju i političku orijentaciju, koju upražnjavaju na biračkim kutijama, tada HDZ ne bi dobivao izbore, odnosno SDP-ove lijeve vlade ne bi gubile izbore nakon samo jednog mandata.

Velikim dijelom zahvaljujući kritičkom i profesionalnom, neovisnom i objektivnom odnosu upravo tih novinara. A ne samo zahvaljujući pučističkim udarima HDZ-a.

Analiza je pokazala da su novinari najkritičniji prema vlasti i njihova ideologija dolazi do izražaja kod ideoloških tema: ustaštva, fašizma, šovinizma, klerofašizma, pobačaja, ljudskih prava, prava žena, utjecaja Crkve...

Socijalna osjetljivost

Kao što se novinari snažnije angažiraju kod socijalnih tema, pitanja seksualnih i nacionalnih manjina, slobode govora i drugih vrijednosti zaštićenih hrvatskim Ustavom. Novinari su, nasuprot politici koja krši Ustav, zapravo branitelji upravo onih vrijednosti koje su u njega upisane.

Zar se to sad zove ideološka pristranost?

Ako se novinare optužuje da su lijevo orijentirani zato što brane ustavne vrijednosti, onda je Plenković na krivoj strani Ustava.

Ustvari, mnoga istraživanja u svijetu pokazuju da su novinari u slabim demokracijama, u autokracijama i naročito diktaturama, u državama u kojima politika dominira institucijama, važni faktor zaštite demokratskih vrijednosti, države i društva.

Zbog toga preuzimaju ulogu institucija i često uspijevaju zaraditi nezahvalan status "heroja", dok ih istodobno vladajuća politika napada s govornice Sabora. Ili nešto još gore.

Što Plenković hoće?

Što bi, dakle, Plenković želio od hrvatskih novinara? Da ima više desničara? Pa oni ga još više napadaju. Da im se oduzme stav, mišljenje, uvjerenja? Pa da tako neutralizira i taj dio društva.

Premijerova kritika novinara bila je usmjerena njegovim biračima i javnosti, apel da ne vjeruju medijima i novinarima koji o njemu pišu, koji ga kritiziraju i prozivaju, koji ugrožavaju njegovu poziciju na čelu stranke i Vlade. I da, umjesto novinarima, vjeruju samo njemu.

Baš kako to priliči autokracijama.