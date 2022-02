Premijer Andrej Plenković je doživio ozbiljne kritike kada je odlučio predložiti šefa HNS-a Stjepana Čuraja za novog ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Sastanak koalicijskih partnera je kasnio, a na njemu je prava drama.

Unutar HDZ-a su imali ozbiljnih zamjerki jer nisu prošli HDZ-ovi kandidati. Ali veliko nezadovoljstvo je i kod koalicijskih partnera.

Saznajemo da je u utorak ujutro HSLS zauzeo stav da neće podržati Čuraja sa svoja dva zastupnika u Saboru. HSLS smatra da bi HDZ trebao predložiti kompetentnog kandidata. Nemaju ništa osobno Čuraja, kaže sugovornik iz stranke, podržavaju Plenkovića, ali smatraju da taj resor u kojem će prijeći milijarde kuna, treba voditi neko kompetentan.

Radimir Čačić, šef Reformista navodno nije također htio podržati Čuraja, ali to nam nije direktno potvrdio prije sastanka.

- Mene jedinog od svih koalicijskih partnera nije nazvao premijer i pitao za mišljenje. Tako da Čuraj za nas nije službeno kandidat. Mi smo svoj stav rekli: premijer ima pravo birati ministre, ali da zbog specifične situacije sa obnovom mi nećemo podržati bilo koga, nego to mora biti sposoban menadžer s iskustvom u graditeljstvu odnosno gradogradnji. Ako HDZ nema takav kadar, onda neka izađe iz okvira stranke. Tih ćemo se kriterija držati. Također, jasno sam rekao da mi nećemo podržavati većinu ako krene kazneni progon još nekih članova vlade jer su radili protuzakonito i da Horvat nije incident nego se radi o širim zlouporabama – rekao nam je Čačić.

Kako je jasno da su na udaru USKOK-a još Josip Aladrović i Boris Milošević iako još nisu pozvani na razgovor, to znači ruku manje Plenkoviću u Saboru. Bez Reformista bi bio na 76 ruku, a bez HSLS-a na 74 ruke, odnosno dvije manje od potrebne većine. Iako se spekulira da on ima podršku još par zastupnika poput Milana Vrkljana, bivšeg člana Domovinskog pokreta, Hrvoja Zekanovića, bivšeg Suverenista, a možda i još nekih, opet to znači veliki politički potres i promjenu vladajuće većine niti dvije godine od izbora.