Ovo je jo\u0161 jedna prilika da evociramo tradiciju Cetinske krajine i u\u017eivamo u nadmetanju na\u0161ih vitezova, rekao je premijer.

- Formirali smo parlamentarnu ve\u0107inu u kojem su predstavnici srpske manjine sastavni dio te ve\u0107ine. Mislim da je dobro i normalno da je potpredsjednik Vlade iz reda SDSS-a do\u0161ao na obilje\u017eavanje Oluje - komentira Plenkovi\u0107 i dodaje:

- Poslane poruke su primjerene po\u010detku nove faze, a prije svega odnosa hrvatskog naroda i srpske manjine u Hrvatskoj. \u0160aljemo signal o uklju\u010divom dru\u0161tvu koje zna \u0161to je to pomirba. Dobro je da g. Pupovac kao \u010delnik SDSS-a ode u \u0160kabrnju. Sve su to geste i iskazivanje pijeteta prema \u017ertvama koje to nedvojbeno zaslu\u017euju.

Sve \u0161to radimo, radimo radi hrvatskog dru\u0161tva, ka\u017ee premijer. Inzistirat \u0107e na dijalogu sa Srbijom, prvenstveno \u0161to se ti\u010de za\u0161tite prava Hrvata kao manjine u Srbiji kako bi bili adekvatno zastupljeni na razinama izvr\u0161ne vlasti, sukladno bilateralnom sporazumu.

- Odabrali smo parlamentarnu ve\u0107inu s ljudima s kojima smo ve\u0107 sura\u0111ivali, koja \u0107e biti homogena, podr\u017eavati Vladu, a to podrazumijeva i nakon 25 godina od kraja rata nove korake i geste koje zrcale Hrvatsku kao samosvjesnu dr\u017eavu koja je rije\u0161ila sve strate\u0161ke ciljeve i svojim politi\u010dkim potezima mo\u017ee biti primjer ostalima - obja\u0161njava.

\u0160to se ti\u010de drugog vala korona virusa i jesenje scenarije, Plenkovi\u0107 je rekao kako o tome nije razgovarao s predsjednikom Milanovi\u0107em, ve\u0107 da o tome obojica razgovaraju sa svojim suradnicima.\u00a0

-\u00a0Vlada ima desetak dana godi\u0161njeg odmora, 20. kolovoza je prva sjednica. Mo\u017eemo biti zadovoljni kako smo reagirali u kontekstu korona virusa s mjerama kad je virus bio najubojitiji, pa onda s postupnim otvaranjem koje je omogu\u0107ilo solidne rezultate turisti\u010dke sezone. Skoro na 50% smo u odnosu na pro\u0161lu godinu, \u0161to je iznad svih predvi\u0111anja. Na tom tragu trebamo nastaviti da kolovoz bude uspje\u0161an, da to bude impuls hrvatskom gospodarstvu, a mi \u0107emo prionuti na izradu projekta oporavka i povla\u010denje sredstava iz EU - zaklju\u010duje premijer..