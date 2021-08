Premijer Plenković rekao je da su na predsjedništvu razgovarali o odličnoj turističkoj sezoni, ali i epidemiološkoj situaciji te rekli kako očekuju da ćemo i sutra biti u narančastom na karti ECDC-a. HDZ-ovci su raspravaljali i o Afganistanu te je Plenković ponovio da su svi Hrvati evakuirani. Dodao je da će pratiti kako će se situacija razvijati, a zbog mogućeg migrantskog vala održan je i sastanak ministara vanjskih poslova.

- Učinit ćemo sve da Hrvatska štiti svoje granice, a da se izbjegne i novi migrantski val koji bi destabilizirao situaciju u Europi - rekao je.

Kaže da će na Vladi sutra biti i preliminarno izvješće o protupožarnim aktivnostima ove sezone.

Odgovarajući na pitanja oko stanja u Afganistanu, kaže da se prati stanje i da se vode intenzivni razgovori. Dodao je kako će pokušati pomoći ženama i svima koji su sudjelovali u procesu izgradnje države, ali to očito nije uspjelo.

Na pitanje o izbjeglicama kaže da ta tema nije raspravljana još, ali da će primiti određen broj ljudi.

- Prvi put sam čuo za to ime, ne znam o kojem se to čovjeku radi - rekao je Plenković na pitanje o Marićevu prijatelju s kojim je bio na brodu i dodao da je ta priča završena za njega. Kaže da je dobro da je to kazao.

Na dodatno pitanje oko ove teme rekao je da nisu ulazili u to zašto Marić nije htio reći o kome se radi.

Na pitanje oko cijepljenja i kampanje na društvenim mrežama, Plenković je rekao da postoje generacije ljudi koji se informiraju preko društvenih mreža i mobitela.

- Koliko smo uspjeli u cijepljenju je ogledalo svih nas - ponovio je. Rekao je i kako je mislio da ćemo biti brži u cijepljenju.

- Ako sad dođemo do 60 posto, to će biti jako dobro - rekao je i dodao da je stanje takvo kakvo je.

- Što se brže ljudi cijepe, to ćemo imati bolju situaciju na jesen - kaže premijer i dodaje da bi htio da se ljudi brže cijepe. Apelirao je još jednom na ljude da se cijepe, a onda da budu oprezni.

- Mi smo imali jako balansiran pristup, puno balansiraniji od drugih i mislim da smo mi relativno OK - dodao je i istaknuo da se vidi i na turističkim rezultatima.