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Putin: Rusija gradi 'sigurnosnu zonu' u Ukrajini. O njoj se neće moći pregovarati u budućnosti!

Piše HINA,
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Putin: Rusija gradi 'sigurnosnu zonu' u Ukrajini. O njoj se neće moći pregovarati u budućnosti!
Foto: Kremlin.ru
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"Naš je cilj osigurati apsolutnu sigurnost ruskih pograničnih regija u budućnosti i ne planiramo dopustiti da to bude predmet eventualnih mirovnih pregovora s Ukrajinom”. kazao je Putin.

Rusija unutar Ukrajine, uz svoju granicu, uspostavlja "sigurnosnu zonu” o kojoj se neće moći pregovarati ni u kakvim budućim pregovorima s Kijevom, izjavio je u petak ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin, odjeven u vojnu odoru i govoreći tijekom posjeta zapovjednom mjestu, rekao je da je operacija odgovor na ukrajinski upad u rusku zapadnu Kursku oblast u razdoblju od 2024. do 2025. godine.

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"Ruske oružane snage imale su zadatak ne samo protjerati neprijatelja s našeg teritorija nego i uspostaviti sigurnosnu zonu na susjednom području. Taj se zadatak uspješno provodi”, rekao je u televizijskom obraćanju.

"Naš je cilj osigurati apsolutnu sigurnost ruskih pograničnih regija u budućnosti i ne planiramo dopustiti da to bude predmet eventualnih mirovnih pregovora s Ukrajinom”. kazao je Putin.

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Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da planirana sigurnosna zona obuhvaća 660 kilometara, od čega je 70 posto trenutačno pod ruskom kontrolom.

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