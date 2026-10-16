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NAJAVIO OSVAJANJE DONBASA

Putin: Tempo napredovanja na bojišnici se znatno ubrzao...

Piše HINA,
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Putin: Tempo napredovanja na bojišnici se znatno ubrzao...
Foto: Kremlin.ru
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"Naravno, jedan od glavnih ciljeva ostaje oslobođenje Narodne Republike Donjeck”, kako Moskva naziva Donjecku oblast, ponovio je Putin...

Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je u petak "pozitivnom” dinamiku svojih snaga na bojišnici u Ukrajini, istaknuvši da im je preostalo zauzeti još nešto više od 10 posto ukrajinske Donjecke oblasti na istoku zemlje, u Donbasu.

"Općenito gledajući, primjećujem da je dinamika djelovanja naših vojnih grupacija pozitivna”, izjavio je ruski predsjednik tijekom posjeta zapovjednom središtu, prema snimkama koje je objavio Kremlj.

"Ofenziva postrojbi oružanih snaga odvija se duž cijele linije bojišnice, a tempo napredovanja znatno se ubrzao”, nastavio je Putin, čitajući izjavu sjedeći za stolom, odjeven u vojnu odoru.

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Tijekom tog sastanka, načelnik ruskog glavnog stožera Valerij Gerasimov izvijestio ga je o zauzimanju dvaju naselja u središtu borbi u regiji Donjeck: Oleksijevo-Družkivke i Dobropillje.

AFP nije mogao to potvrditi iz neovisnih izvora. 

Oleksijevo-Družkivka nalazi se oko 15 kilometara zračne linije južno od Kramatorska, jednog od dvaju preostalih velikih ukrajinskih uporišta u toj regiji.

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"Naravno, jedan od glavnih ciljeva ostaje oslobođenje Narodne Republike Donjeck”, kako Moskva naziva Donjecku oblast, ponovio je Putin, procijenivši da je "nešto više od 10 posto” te regije i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

Moskva je svaki hipotetski mirovni sporazum uvjetovala povlačenjem ukrajinskih snaga s tog teritorija, što Kijev odbija, smatrajući da bi to predstavljalo kapitulaciju i izložilo zemlju novim ruskim napadima.

Prema vojnim analitičarima, obje se vojske u velikoj mjeri međusobno neutraliziraju duž goleme linije bojišnice koju obilježava „zona smrti” duboka nekoliko kilometara, gdje napadi dronovima znatno otežavaju svako kretanje.

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