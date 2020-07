- Hrvatska je primljena u Europski te\u010dajni mehanizam (ERM II), svojevrsnu \u010dekaonicu za ulazak u eurozonu. Ovo je taj korak kojeg nazivamo predvorje eurozone. Na\u0161e \u010dlanstvo podr\u017eava EK. Mi smo trenutno po broju stanovnika najmanja \u010dlanica EU koja jo\u0161 nije preuzela euro. Po odre\u0111enim paramatrima smo vezani uz euro, rekao\u00a0je Plenkovi\u0107 na po\u010detku konferencije.

- Odlu\u010deno je da sredi\u0161nji te\u010daj kune za euro bude 7,53450 kuna.

- Smanjivat \u0107emo javni dug. Mi \u0107emo i dalje raditi svoje planove, ali sa dana\u0161njim danom smo dodatno oja\u010dali reputaciju zemlje. Ovo \u0107e zna\u010diti za nas jednu novu legitimaciju. Ovo je uspjeh cijelog hrvatskog dru\u0161tva i zna\u010di za na\u0161u stabilnost, rekao je premijer.

Guverner Vuj\u010di\u0107\u00a0rekao je kako moramo biti zadovoljni \u0161to je ovaj posao napravljen u roku.

- Ve\u0107ina je mislila da to ne\u0107emo uspjeti. Nije bilo lako. Morali smo napraviti jako puno tehni\u010dkog posla. Uspjeli smo u \u010detiri mjeseca, zavr\u0161iti cijeli posao, objasnio je Vuj\u010di\u0107.\u00a0

- Mi smo danas u\u0161li u te\u010dajni mehanizam i to zna\u010di da te\u010daj ostaje isti, te\u010dajna politika HNB se ne\u0107e promijeniti. Mo\u017eete biti pouzdani u nastavak stabilnosti HNB. U\u0161li smo u bankovnu uniju i to zna\u010di da HNB imenuje svojega \u010dlana u Europskoj sredi\u0161njoj banci imamo glas kao i ostali. U\u0161li smo i u zajedni\u010dki sanacijski mehanizam EU i imat \u0107emo ista prava i obaveze ko i ostale zemlje. Ovo zna\u010di i ve\u0107e povjerenje investitora u Hrvatsku. U idu\u0107e dvije godine Hrvatska treba zadovoljiti nominalne kriterije konvergencije i u ovome trenutku isklju\u010divo o izvr\u0161enju inflacije, javnog duga i te\u010daja ovisi kada \u0107e Hrvatska u\u0107i u euro zonu. Od sada vi\u0161e nema politi\u010dkih odluka, rekao je Vuj\u010di\u0107.\u00a0

Ministar Mari\u0107 je rekao da \u0107e Hrvatska pet mjeseci prije uvo\u0111enja eura uvesti dualne cijene, odnosno cijena u kunama i cijena\u00a0u eurima.\u00a0

Podsjetimo, republika Hrvatska u\u0161la je u europski te\u010dajni mehanizam (ERM II), \u0161to je klju\u010dan korak u procesu uvo\u0111enja eura u Hrvatskoj, a Hrvatska narodna banka uspostavila je blisku suradnju s Europskom sredi\u0161njom bankom i time postala, objavili su petak ESB i Europska komisija.\u00a0

- Na zahtjev Republike Hrvatske, ministri financija dr\u017eava europodru\u010dja, predsjednica Europske sredi\u0161nje banke te ministri financija i guverneri sredi\u0161njih banaka Danske i Hrvatske, slijedom postupka u kojemu je sudjelovala Europska komisija i nakon konzultacija s Gospodarskim i financijskim odborom (EFC), donijeli su zajedni\u010dku odluku o uklju\u010divanju hrvatske kune u mehanizam ERM II\", navodi se u priop\u0107enju.

Sredi\u0161nji paritet hrvatske kune utvr\u0111en na\u00a07,53450 kuna za jedan euro.\u00a0

Hrvatska kuna sudjelovat \u0107e u mehanizmu ERM II u standardnom rasponu fluktuacije plus/minus 15 posto\u00a0oko sredi\u0161njeg pariteta. Obvezni intervencijski te\u010dajevi bit \u0107e objavljeni u ponedjeljak, 13. srpnja\u00a0u vrijeme otvaranja deviznih tr\u017ei\u0161ta.

Sporazum o sudjelovanju kune u ERM II temelji se, izme\u0111u ostaloga, i na obvezi Hrvatske da se simultano pridu\u017ei bankovnoj uniji.

Ina\u010de, dr\u017eava \u010dlanica koja \u017eeli uvesti euro mora najmanje dvije godine provesti u mehanizmu ERM II prije nego \u0161to uvede zajedni\u010dku europsku valutu, \u0161to zna\u010di da Hrvatska mo\u017ee ra\u010dunati na ulazak u eurozonu najranije 2023. godine.

Kako se navodi u priop\u0107enju, Hrvatska je uspje\u0161no provela mjere na koje se obvezala u pismu namjere o ulasku u europski te\u010dajni mehanizam iz srpnja 2019., koje se odnose na daljnje ja\u010danje supervizije bankovnog sustava, ja\u010danje okvira za provo\u0111enje makroprudencijalne politike, ja\u010danje okvira za sprje\u010davanje pranja novca, unaprje\u0111enje sustava prikupljanja, obrade i objave statisti\u010dkih podataka, pobolj\u0161anje upravljanja u javnom sektoru te smanjenje administrativnoga i financijskog optere\u0107enja za gospodarstvo.\u00a0

- U cilju ostvarenja visokog stupnja odr\u017eive ekonomske konvergencije i uspje\u0161nog sudjelovanja u europodru\u010dju, Republika Hrvatska se obvezala na provedbu dodatnih mjera u reformskim podru\u010djima te je iskazala \u010dvrstu namjeru da uvede euro kada kriteriji konvergencije budu ispunjeni. Navedene dodatne mjere odnose se na ja\u010danje okvira za borbu protiv pranja novca, smanjenje administrativnoga i financijskog optere\u0107enja za gospodarstvo daljnjim pojednostavnjivanjem administrativnih postupaka i smanjenjem parafiskalnih i neporeznih davanja, pobolj\u0161anje korporativnog upravljanja u dr\u017eavnim poduze\u0107ima te ja\u010danje nacionalnoga ste\u010dajnog okvira, isti\u010de se u priop\u0107enju.

Istodobno, Europska sredi\u0161nja banka (ESB) danas je donijela odluku o uspostavljanju bliske suradnje s Hrvatskom narodnom bankom (HNB), \u010dime je hrvatska sredi\u0161nja banka postala dijelom jedinstvenoga nadzornog mehanizma i prije ulaska u europodru\u010dje, \u0161to zna\u010di da ESB preuzima superviziju hrvatskih banaka.

Odluka o bliskoj suradnji stupit \u0107e na snagu 14 dana od objave u\u00a0Slu\u017ebenom listu Europske unije.

U sljede\u0107em razdoblju ESB \u0107e izvr\u0161iti procjenu i odlu\u010diti koje hrvatske banke ispunjavaju kriterij za svrstavanje me\u0111u zna\u010dajne institucije, a od 1. listopada 2020. provodit \u0107e i neposrednu superviziju zna\u010dajnih institucija u Hrvatskoj. Tako\u0111er, od datuma stupanja na snagu odluke ESB-a o bliskoj suradnji Republika Hrvatska sudjelovat \u0107e i u jedinstvenome sanacijskom mehanizmu (SRM), navodi se u priop\u0107enju ESB-a.

