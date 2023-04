Plenković uzvraća Zokiju: Raste broj jednako primitivnih političara kao što je Milanović

Premijer Andrej Plenković u Osijeku je bio na svečanosti otvorenja Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije te Proljetnog sajma, a sastao se i sa županom Anušićem te gradonačelnikom Radićem. No nakon svega je opet komentirao izjave predsjednika Zorana Milanovića oko smjene Vanje Marušić u Uskoku.

- To je sve uobičajeni repertoar divljaštva, vulgarnosti, primitivizma čovjeka koji je promijenio politički diskurs u Hrvatskoj tako da raste broj jednako primitivnih političara kao što je on. Oni nam narušavaju političku kulturu i koji se bave ničim. Njegov doprinos zadnjih godina je čista nula, ja bih rekao i duboki minus s obzirom koliko je narušio političku kulturu. Predlažem da poslušate njegove izjave kada je uhićen njegov jatak iz Slovenske. To je bio prekretnički trenutak za model ponašanja, nekulture, primitivizma. Nažalost, jedan dio političke scene ga slijedi, vidi u njemu uzora - rekao je te nastavio o smjeni ravnateljice Uskoka.

- Cijelo vrijeme govorim da je riječ o internoj stvari DORH-a. Htio sam neposredno čuti ono što je gospođa Marušić poručila ministru pravosuđa - rekao je.

Komentirao je i kritike oporbe.

- I ja bih bio nesretan da sam na njihovom mjestu - rekao je te podsjetio što je Vlada učinila.

- Oni bi da im netko drugi odradi izbore. Neće. Izbori se dobivaju na postignućima - kaže.

Dodao je da se Vladino djelovanje pozitivno percipira u europskim krugovima za razliku od Milanovića koji je “na međunarodnom planu osramotio Hrvatsku jer je naveo, prisilio, ne znam što je napravio, 54 saborska zastupnika da ne izglasaju misiju pomoći Ukrajini, sukladno Ustavu, a ne kao što ovi neki njegovi trabanti u Saboru pogrešno govore, prenosi N1.

- Iza nas će ostati tako velika postignuća da ćemo uzdignuta čela reći da je Hrvatska 2024. godine u odnosu na 2016. godinu kada smo dobili povjerenje bolja, uspješnija i međunarodno priznata. Onaj tko će nas vrijeđati, dobit će odgovor svaki put neovisno je li alergija ili nije. Imam i ja alergiju pa ne šmrčem - nastavio je.

Misli da se šalje snažna poruka velikim kaznama za “Za dom spremni” te kako će svi dva puta promisliti hoće li to raditi.

Komentirao je i raspravu o tom zakonu i sukobe u Saboru.

- Primitivizam i divljaštvo Bulja, Beljaka i Sačića je njihova odgovornost, a ne Sabora, parlamentarne većine, Vlade… Razumijem da su to ljudi koji jedino incidentom mogu dobiti vašu pažnju, ali to je tako. To je njihov bezobrazluk i nekultura. Meni je jako drago da će predstavnici židovske zajednice biti s nama u koloni. Naši stavovi i poruke su kristalno jasni - kaže.

