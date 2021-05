Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković posjetio je Splitsko-dalmatinsku i Šibensko-kninsku županiju, gdje je dao podršku kandidatima HDZ-a za župane i gradonačelnike uoči drugog kruga lokalnih izbora.

U Splitu je Plenković dao podršku HDZ-ovu kandidatu za župana Blaženku Bobanu i kandidatu za splitskog gradonačelnika Vici Mihanoviću te drugim kandidatima.

U Šibeniku je Plenković dao potporu kandidatima za šibensko-kninskog župana Goranu Pauku i za šibenskog gradonačelnika Željku Buriću.

- Kampanja koja se služi lažima, difamacijama, neistinama, vrijeđanjem, huškanjem je neprihvatljiva, ali to nije prvi put da mi to vidimo ovdje sada. Koja je razlika između Škorine retorike i Milanovićeve retorike cijele ove godine? Ovdje je on govorio da su novinari HRT-a, javnog servisa, plaćenici. Sad čitam vozeći se ovdje da je rekao da ako nekome kažete da je plaćenik, da se to ne može. Koja je razlika? Koja je razlika ako huškate i vrijeđate nekome obitelj, što je on radio meni 2016.? Koja je razlika ako nekome kažete da je komunistički gojenac? Koliko godina taloženja mržnje, gadosti, laži može očekivati tko takvu etiketu dobiva od prevaranta, kao što je taj huškač i prevarant odgovoran za prijavu koja je došla u MVEP i Vladu od strane bugarskog veleposlanstva za napade na troje bugarskih državljana zato što je on govorio nešto na Brdu kod Kranja - odgovorio je Plenković na današnje izjava predsjednika Zorana Milanovića.

- Nikada u našim politički jasnom zagovaranju potpore Sjevernoj Makedoniji nismo antagonizirali Bugarsku. On dođe jednom i napravi što? Da dođe nota za napadanje bugarskih državljana. To je huškač. Tu bozu prodavati neće hrvatskim građanima - dodao je Plenković.

Plenković je odgovorio i na pitanja novinara jesu li Blaženko Boban koji je palio filmski set i Vice Mihanović koji je osumnjičen za plagiranje doktorata najbolje što HDZ može ponuditi toj županiji.

Ja mislim da je Blaženko Boban u 4 godine pokazao da je sjajan župan za Splitsko-dalmatinsku županiju, da će dobiti povjerenje većine sugrađana u županiji i da će ponovno biti župan. Smatram da je Vice Mihanović puno bolji kandidat nego njegov konkurent, koji se na jedan vrlo arogantan i bahat način u televizijskim sučeljavanjima lovi znanja engleskog jezika. Vice Mihanović ima potporu velikog broja birača, uvjeren sam da će pobijediti u drugom krugu, kao što će pobijediti i Boban - rekao je Plenković.

Ovih dana povela se i tema uvođenja vojnog roka.

- Uvođenja obveznog vojnog roka neće biti - rekao je kratko i jasno Plenković.