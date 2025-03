Plenković uzvratio Tomaševiću na prozivke o obnovi nakon potresa: Vlada je sve osigurala!

U utorak je bila sjednica Predsjedništva HDZ-a, a premijer Andrej Plenković obratio se medijima. Raspravili su sve aktualne teme.

- Najprije smo izrazili još jedno žaljenje zbog velike tragedije u Sjevernoj Makedoniji i uputili izraze sućuti. Ja sam danas bio i u veleposlanstvu, upisao sam se u knjigu žalosti. Stalno smo u kontaktu s našim kolegama. Dva pacijenta su nakon ove velike nesreće već prebačena u Hrvatsku. Još tri bi trebala doći i ostajemo, kao što je ministrica Hrstić kazala, na raspolaganju ukoliko bude trebalo zbrinuti i dodatne pacijente u hrvatskim zdravstvenim ustanovama - rekao je Plenković. Dodao je da nije stigao zahtjev za humanitarnu pomoć te da je razgovarao s makedonskim premijerom i pomoći će što god bude trebalo.

Osvrnuo se i na potres. Rekao je da je ukupno u obnovu zgrada koje su obišli jučer i danas u Zagrebu uloženo 118 milijuna eura. Za obnovu grada Zagreba i cijele Banije vlada je, kaže, učinila maksimalni angažman.

- Do sada smo investirali 3.5 milijardi eura i u Zagrebu i na Banovini, od toga dvije u Zagrebu i milijardu i pol na Banovini. Nastavit ćemo s tim procesom, važno je da podsjetim da su i zgrade od javnoga interesa, kulturna baština, sakralna baština, državna baština - rekao je premijer. Komentirao je i prozivku Tomislava Tomaševića zbog obnove od potresa. Zagrebački gradonačelnik nedavno je izjavio da mu nije jasno kako ni nakon pet godina od potresa nema nijedne izgrađene kuće.

Zagreb: Izjava za medije Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ne znam na što misli, sva sredstva koja su došla za obnovu Zagreba kanalizirana su putem vlade. Sjećam se gradonačelnika i njegove svite iz Možemo nakon potresa, spavali su pred saborom i zahtijevali donatorsku konferenciju potpuno neupućeni u mehanizme kako država članica traži sredstva za obnovu od potresa. Osigurali smo sredstva u Zagrebu za obnovu svih škola, bolnica, fakulteta... Puno bi bilo više korektnije i poštenije da se kaže hvala vam za sve što radite za Zagrepčane i za Baniju - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na ZET i stadion na Maksimiru. - To su sve projekti koje je sufinancirala vlada. Ako se zagrebačka vlast želi hvaliti da su oni to sve obnovili, ok. Kao što su priskrbili Zakon o igrama na sreću, a plod je prijedloga vlade, a tako ćemo ih mi podsjetiti u kampanji da je sve ovo što vide vlada koncipirala. Toliko velike investicije su politički odabiri vlade, mi smo dogovorili masu sredstava. Što se tiče stadiona Maksimira, to je pola-pola - rekao je.

Komentirao je i sutrašnji štrajk u obrazovanju.

- Vlada se uhvatila u koštac s temom koju se nitko nije usudio taknuti u zadnjih 30 godina. Nema savršenog rješenja za to pitanje. Sad smo pregovarali o rastu osnovice. U našem mandatu povećali smo im osnovicu za 48 posto. Ova tri sindikata se ne slažu i idu u štrajk. Najveći sindikat u obrazovanju nije za štrajk. Ne postoji jedinstvo kod njih. Ministri Fuchs i Piletić su proteklih dana najavili da Vlada neće platiti ovaj štrajk. Mi ćemo danas, radi pravne sigurnosti, transparentnosti i zakonitosti donijeti odluku na telefonskoj sjednici Vlade da štrajk neće biti plaćen - izjavio je.