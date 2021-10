Odakle ste vi? Iz 24sata? Vi ste najangažiraniji u hajci, treba i to spomenuti. Ne vi osobno, nego vaša kuća. Nemojte mislit da se to ne čita i prati, i to traje već neko vrijeme. Ali dobro..., rekao je Andrej Plenković na današnjoj presici.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i njegovi ministri nakon današnje odluke prema kojoj trgovci naftnim derivatima u idućih 30 dana benzin mogu prodavati za najviše 11,10 kuna za litru, a dizel po 11 kuna obratili su se javnosti.

- Ograničili smo maksimalnu cijenu goriva na 11.10 odnosno 11 kuna. Ovo je agilan pristup rješavanju situacije s porastom cijena nafte na globalnom tržištu koji je uzrokovao porast cijena za građane i gospodarstvo. Vjerujemo da će ova odluka stabilizirati očekivanja, ona je na snazi 30 dana, vjerujemo da ćemo u tom periodu moći planirati što i kako dalje - rekao je premijer.

- Što se tiče druge važne odluke, to su izmjene Zakona o obnovi,. Temeljni cilj je riješiti sva uska grla u provedbi, učiniti proceduru jednostavniju, bržom i sigurnijom. Treća odluka je ona koju je predložio ministar Malenica, a riječ je o nalog Ministarstva pravosuđa da odbije zamolnice koje su stigle iz BiH. Vrlo jasna poruka zaštite nacionalnih interesa. To su tri najbitnije stvari - rekao je.

Što je razlog i kada je došlo do odluke o ograničenju cijena?

- Hajdemo ponoviti. Vlada ima alat, postoji Zakon o naftnim derivatima koji kaže da tržište diktira cijene. U iznimnim situacijama Vlada može donositi odluke o limitiranju maloprodajne cijene nafte. Mi ne moramo baš sve, što na užem kabinetu raspravlja Vlada, objaviti na webu. On služi da se na njemu ispitaju sve mogućnosit. Ovo je plod analiza. Prolog tjedna su ministri Marić i Ćorić dobili zadaću da analaiziraju stanje. Što mislite kako su druge odluke donesene? Nisu došle sa Sljemena. Kako mislite da su inače donesene odluke? One su došle preko Bihaća? - rekao je.

