Plenković: Vlada rješava problem otpada u Gospiću, dok oporba stvara politički sukob

Premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak da će Vlada nastaviti rješavati problem otpada u Gospiću o čemu će na izvanrednoj sjednici Sabora parlamentarna većina iznijeti sve informacije, dok je oporbu optužio da pokušava temu pretvoriti u politički sukob i destabilizirati Vladu.

"Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i u Lici u potpunosti je ispravna i sigurna", rekao je i pozvao građane da vjeruju nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodao je da redovita mjerenja na svim lokacijama pokazuju zdravstvenu ispravnost vode te da otpad na Bilajskoj cesti nije ugrozio vodoopskrbni sustav.

Pozdravio je i odluku USKOK-a i DORH-a da javno objave vještačenje Geotehničkog fakulteta, ocijenivši da je to važno zbog cjelovitog uvida u stanje s tim otpadom i transparentnosti.

Plenković je rekao da je u tijeku javna nabava za uklanjanje oko 5000 tona otpada koji se nalazi na površini, dok se za zakopani otpad traže specijalizirane tvrtke. Dodao je da je kontaktirano 70 kompanija diljem Europe kako bi se pronašlo rješenje za njegovo uklanjanje.

"Kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješit ćemo i ovaj problem“, poručio je Plenković, podsjetivši na ranije sanirane lokacije poput Bala u Varaždinu i crnog brda u Biljanima Donjim.

Osvrnuo se i na izvanredno zasjedanje Sabora posvećeno nezakonito odloženom otpadu u Gospiću, rekavši da će Vlada i parlamentarna većina iznijeti sve informacije. Istodobno je kritizirao oporbu, tvrdeći da pokušava temu pretvoriti u politički sukob i destabilizirati Vladu.

"Ostat ćemo kao i uvijek sabrani, koncentrirani, čvrsti politički i stabilni u smislu parlamentarne većine", rekao je, dodajući da Vlada neće podržati inicijative kojima je, kako smatra, cilj njezina destabilizacija.

Plenković je izrazio i sućut obitelji žene iz Bosne i Hercegovine koja je preminula u požaru na omiškom području te poželio oporavak ozlijeđenima koji se liječe u splitskim i zagrebačkim bolnicama.

Plenković je govorio i o protupožarnoj sezoni, posebno o velikom požaru u Omišu, za koji je najavio 20 milijuna eura iz proračunske pričuve za ublažavanje i sanaciju posljedica. Zahvalio je vatrogascima, policiji, vojsci, civilnoj zaštiti i drugim službama na angažmanu.

Osvrnuo se i na turističku sezonu, navodeći da je u prvih sedam mjeseci zabilježeno 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja, što je jedan posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Inflacija je u srpnju, rekao je, iznosila 3,6 posto.