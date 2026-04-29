Siniša Hajdaš Dončić prozvao Plenkovića: 'Sve želi po svom'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ocijenio je u srijedu kako u Hrvatskoj nedostaje povjerenje prema samom pravosudnom sustavu, ali i Ustavnom sudu i da su to željeli promijeniti, ali da je za to, dodao je, potreban sugovornik koji nije isključiv i koji ne želi da je sve po njegovom. Hajdaš Dončić u srijedu je sudjelovao na konvenciji SDP-a Zadarske županije nakon koje je istaknuo kako je SDP stranka dijaloga koja argumentima i činjenicama priča istinu o situaciji u Hrvatskoj, bez pregrubih riječi, u okviru "fer boksačkog dvoboja".

"Ne spuštamo se na taj nivo. To smo pokazali u procesu pokušaja izbora ustavnih sudaca i nismo odbacili nikog, ali nismo bili neodgovorni da unaprijed govorimo o nekim imenima o kojima zapravo nismo razgovarali, nego smo rekli da model koji je u Hrvatskoj bio do sada, da jednostavno nije dobar jer ne ulijeva povjerenje u sami pravosudni sustav u Hrvatskoj", rekao je Hajdaš Dončić.

A nema ni povjerenja prema Ustavnom sudu i taj model smo htjeli promijeniti, dodao je.

"Ali ako želite promijeniti model, morate imati sugovornika na drugoj strani koji nije isključiv i koji ne radi da je svaki puta sve po njegovom. To je napravio kod izbora glavnog državnog odvjetnika, gdje je bio isključiv. To je sad napravio, možda u malo većoj aferi nego s (Vilijem) Berošem, kojeg je utrpao u državnu bolnicu, a Soptu je nagradio s unosnijim ugovorom", ocijenio je Hajdaš Dončić, pritom misleći na premijera Andreja Plenkovića.

Time se također referirao na odluku s Vladine zatvorene sjednice na kojoj je imenovala nekadašnjeg šefa Jadrolinije Davida Soptu na poziciju novog trećeg člana Uprave ACI-ja.

Hajdaš Dončić je naveo kako je Sopta "protjeran" iz Jadrolinije zbog tragedije koja se dogodila na njihovom brodu te je njegovo, kako je rekao, unaprjeđenje na unosniju funkciju ocijenio kao sramotno.

"Sada na isti način pokušavati gurati trojicu okej ljudi, koji imaju zavidne karijere, za ustavne suce bez dogovora s oporbom, dakle to sigurno u SDP-u neće proći, takav način ponašanja. Želimo promijeniti taj model", zaključio je.