Plenković: Žao mi je što je avion kasnio, bilo je loše vrijeme...

Premijer Andrej Plenković rekao je u srijedu, komentirajući tvrdnje Ureda predsjednika da predsjednik Zoran Milanović kasni u posjet Crnoj Gori zbog toga što je Plenković koristio službeni zrakoplov, kako mu je žao da se to dogodilo te da je malo kašnjenje aviona bilo zbog lošeg vremena. "Žao mi je što se to dogodilo. Vi ste vidjeli i sami, bili su ovdje ujutro loši vremenski uvjeti. (...) Činjenica je da je ovakvo nevrijeme uzrokovalo malo kašnjenje. Iz mog skromnog iskustva kao premijera i ranije kao diplomata, vjerujem da će posjet proći jako dobro pa makar to bilo i pola sata kasnije, tako da ćemo svi skupa morat živjet s tom viješću", rekao je Plenković. Zahvalio je posadi Vladinog aviona koja, kako je rekao, "brzo obavlja sve zadaće pa ako treba i više destinacija u istom danu".

Početak službenog posjeta predsjednika Republike Zorana Milanovića Crnoj Gori pomaknut je za jedan sat, izvijestio je u srijedu Ured predsjednika te kao razlog naveo to što službeni zrakoplov nije mogao poletjeti u dogovoreno vrijeme jer ga je za put koristio premijer Andrej Plenković.

Upitan, vezano uz smrt pacijenta s Lastova, zašto se brodice hitne medicinske pomoći ne nalaze na otoku, nego u Dubrovniku, premijer Plenković je izrazio žaljenje da je izgubljen mladi život i sućut njegovoj obitelji i najbližima.

Prema dobivenim informacijama od službi i župana, dodao je, što se tiče vremenskih uvjeta te noći bilo je veliko, orkansko jugo po kojem nije mogao bilo koji brod doći na Lastovo, a kamo li helikopter. "Napravljeni su maksimalni napori pa je s Lastova prebačen najprije u Blato na Korčuli gdje je hitna služba i dalje u Dubrovnik. Očito je bila riječ o akutnoj situaciji koja je, nažalost, bila presnažna da on uspije preživjeti tu tešku zdravstvenu situaciju", dodao je.

Što se tiče brodica, koje do HDZ-ove vlade koje nisu postojale, raspoređene su diljem obale, naglasio je premijer. "Da li je u ovakvim uvjetima bolje da su raspoređene u najudaljenijem otoku i da se na neki način anticipira takva situacija, toliko akutna s tako mladim čovjekom, možda. O tome odlučuju ljudi koji su u struci, ti koji smatraju gdje taj brod može biti, jer se to moglo dogoditi u bilo kojem dijelu županije. Sve naše obalne županije imaju puno otoka, nisu baš svi blizu, žao nam je da se to dogodilo, ali nastojalo se i na druge načine prevesti pacijenta što prije", istaknuo je Plenković.