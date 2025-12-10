Obavijesti

Premijer Plenković: Femicid je najgori oblik nasilnog oduzimanja prava na život

Zagreb: Andrej Plenković sudjelovao je na drugom Godišnjem Croatia Summitu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Naglasio je i da su ljudska prava u Hrvatskoj ustavna kategorija i jednako pripadaju svakom građaninu Hrvatske

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu u povodu Međunarodnoga dana ljudskih prava da je zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u Hrvatskoj vladin prioritet, izrazivši žaljenje zbog 18 femicida ove godine i naglasivši da se Vlada snažno suprotstavlja svim oblicima nasilja. U objavi na društvenoj mreži X Plenković je naveo da se na Međunarodni dan ljudskih prava prisjećamo usvajanja Opće deklaracije UN-a o ljudskim pravima 1948. godine, koja je temelj univerzalnih sloboda, ravnopravnosti i dostojanstva svakog čovjeka.

Ovogodišnja tema "Ljudska prava, naše svakodnevne potrebe", dodao je premijer, podsjeća nas da su ljudska prava svakodnevna stvarnost koju čuvamo kao temelj demokratskog društva. 

Naglasio je i da su ljudska prava u Hrvatskoj ustavna kategorija i jednako pripadaju svakom građaninu Hrvatske.

"Vladi RH prioritet je zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u Hrvatskoj, kroz stvaranje uvjeta za jednaka prava na obrazovanje, zdravstvo, sigurnost, socijalnu skrb i dom te promičući društvenu solidarnost u uvjetima kriza”, poručio je.

Nažalost, od početka godine imali smo 18 femicida koji predstavljaju najgori oblik nasilnog oduzimanja prava na život, upozorio je Plenković te naglasio da će se Vlada uvijek "snažno suprotstavljati nasilju nad ženama, kao i djecom te svim oblicima nasilja u društvu”, radi čega je, naveo je, poduzela i snažnije mjere u prevenciji i kažnjavanju nasilja.

Šibenik: Održana konferencija "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova"
Šibenik: Održana konferencija "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova" | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

"U vremenu u kojem živimo svjedočimo kršenju međunarodnog prava i ratnim razaranjima na žarištima diljem svijeta. Hrvatska će se zalagati za mir, globalnu stabilnost i sigurnost te privrženost multilateralizmu kao jedinom putu da zajedno očuvamo ljudska prava”, naglasio je Plenković u objavi.

