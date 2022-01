Nakon naprasnog odlaska Ive Sanadera sa čela Vlade i HDZ-a Državno odvjetništvo pod Mladenom Bajićem, uz blagoslov premijerke Jadranke Kosor i sekundiranje medija, krenulo je raščišćavanje koruptivnih ruševina, zavlačeći se pod svaki kamen i gurajući se u svaku pukotinu.

Hapsili su se ministri, političari, liječnici, sveučilišni profesori, poduzetnici, upadalo se u HEP, HPB, čak i podrum predsjednika HGK.

Država se hvalila kako time pokazuje snagu u borbi protiv korupcije i ispunjava uvjete za pristupanje Europskoj uniji. Tada je demontaža HDZ-ove države bila u nacionalnom, da ne kažemo državnom interesu.

Deset godina nakon pučista na splitskoj Rivi i "berača kestena" koji su rušili suradnju države s Haaškim sudom, šatoraši i stožeraši javno su, pa i nasilno, udarali na institucije, marširali prema ustanovama, nasrtali na ministre, jurišali na Vladu.

Tada se ta demontaža države proglašavala domoljubljem.

"Sustavni napad"

Smatrao je to i sadašnji premijer, a ondašnji HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu, Andrej Plenković koji je svečano pohodio šatoraše, nakon što se kao pomoćnik u Ministarstvu vanjskih poslova Kosoričine vlade priključio demontaži Sanaderove ostavštine.

Danas Plenković govori nešto drugo.

"Imate aktere koji rade na demontaži države i svih institucija", kazao je premijer u intervjuu HRT-u. "Nakon Petrinje došlo je do orkestriranog napada i na Crveni križ. Unazad mjesec dana na tapeti su HNB, HRT, Vrhovni sud i DORH. Radi se o sustavnom napadu - oni idu 'salama taktikom' i režu 'feticu po feticu' svakih mjesec dana. Jedan je cilj ugroziti Schengen, a drugi europodručje".

Dakle, nekad je cilj demontaže države bio ulazak u EU. Nekad je HDZ demontažom države ostvarao prostor za svoj povratak na vlast. Ali danas je, eto, demontaža države i institucija dio "sustavnog napada", praktički agresije, a akteri takve demontaže neizravno se proglašavaju državnim neprijateljima. Saboterima. Podrivačima. Petokolonašima.

Kao što su to govorili i šatoraši i stožeraši.

"Feticu po feticu"

DORH je nakon Sanadera također išao "salama taktikom", instituciju po instituciju, i tada se tvrdilo kako je to pomaže Hrvatskoj. Stožeraši i šatoraši su 555 dana rezali "feticu po feticu" tadašnje vlasti, nekad čekičićima, nekad prijetnjom oružjem, a sve pod egidom ljubavi prema Hrvatskoj. Pa je jedan od organizatora tih šatoraša kasnije osuđen na zatvorsku kaznu.

To se prodavalo pod domoljublje, kao što se trpanje svih i svakog u zatvor nakon Sanadera tumačilo kao nacionalni interes.

Zašto je sada demontaža države nešto negativno? Zašto se sad udar na institucije koje su korumpirane, pod utjecajem kriminala ili naprosto pod stranačkom šapom proglašava "demontažom države" čiji cilj je ugrožavanje ulaska u Schengen i uvođenja eura?

HRT, HNB...

Plenković je spomenuo HRT. Čiji je glavni ravnatelj uhićen zbog toga što je nosio mito zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, inače Plenkovićevu koalicijskom partneru.

Spomenuo je DORH. Čiju je šeficu HDZ nagradio prihvaćanjem izvješća o radu upravo nakon što je otkriveno da su Uskok i DORH zataškali slučaj Gabrijele Žalac.

Spomenuo je Vrhovni sud. Koje je HDZ-ova politika oduvijek željela imati pod kontrolom, a onda ga preko svojih najviših dužnosnika optužilo za politizaciju nakon objave pravomoćne presude za Fimi mediju.

Spomenuo je HNB. Čiji su se zaposlenici skrivali iza zakonitog postupanja dok su kršili etička pravila i nalazili se u sukobu interesa.

Nije spomenuo HDZ. Nije je pravomoćno osuđen zbog korupcije.

...HDZ

Istodobno, Plenković je taj koji demontira institucije, primjerice postavljajući na čelo HRT-a osobu koja je u sukobu interesa, da ne kažemo i u bliskim odnosima s ministricom kulture. On želi osakatiti Povjerenstvo za sukob interesa, on zatvara oči pred nasiljem policije na granici u svrhu ulaska u Schengen, on Žalac drži u Predsjedništvu HDZ-a, on se mora rješavati ministara u aferama i skandalima, on je državu pretvorio u HDZ-ov trampolin.

HDZ demontira državu iznutra. Ovi famozni "akteri" to rade izvana.

I ti "akteri", ako već rade ono za što ih Plenković optužuje, ulaze u "demontažu države" kako bi pomogli toj državi, kao što je i HDZ u svakoj svojoj destruktivnoj akciji govorio kako to zapravo čini u državnom interesu.

Koja bi vjerojatno bila osuđena na propast kad ne bi bila u HDZ-ovim rukama. Pa trideset godina propada u HDZ-ovim rukama.

Tuđmanizam i Vučić

Uglavnom, ovakve izjave premijera Plenkovića opasno smrde na tuđmanizam i podsjećaju na vladavinu Aleksandra Vučića, gdje se vlast poistovjećuje s državom i udar na stranku je napad na državu, a viđenje države ispravno je jedino iz perspektive vladajuće stranke ili njezina predsjednika. Sve drugo je "demontaža".

Praktički sabotaža.

Iako se upravo funkcioniranje institucija pod HDZ-om može često proglasiti sabotažom.

Unazad trideset godina HDZ je navikao uzurpirati sve u ovoj državi, pa čak i njezino "demontiranje". Sada netko treba demontirati HDZ.