Plenkovića će napasti riječima kojima je on srušio Karamarka

Karma je kučka. Tu izreku će izgleda osjetiti baš premijer Andrej Plenković među svojim HDZ-ovcima.

Prije dvije godine, na općem Saboru HDZ-a on je održao govor koji se pokazao kao početak kraja Tomislava Karamarka u stranci. Sada će i on biti suočen s nezadovoljstvom, a sličnosti s Karamarkovom situacijom je mnogo pred izvještajni sabor HDZ-a u nedjelju.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Prije dvije godine, Plenki si je počeo utirati put za šefa

Plenković je, kao i tada Karamarko, znatno oslabljen. Premijera je poljuljala afera s mejlovima i morao se odreći Martine Dalić koja mu je bila desna ruka za gospodarstvo. Karamarko je pred HDZ-ov sabor također bio oslabljen zbog afere konzultantica u kojoj je njegova supruga primala novac za savjetničke usluge od MOL-ova čovjeka Joze Petrovića koji je i obiteljski prijatelj Karamarkovih.

Foto: Robert Anic/PIXSELL U svibnju 2016. još je imao potporu stranke iako je bio načet aferom. Tada ga je Plenković jedini napao, a Karamarkovi zagovornici su htjeli da se ispriča. Na kraju se pokazalo da je Plenković uspio.

I Plenković, kao i Karamarko u svibnju 2016., još ima potporu stranke, ali je sve više glasova nezadovoljnih koji se grupiraju. HDZ-ovci tipuju da bi govor kritike mogao održati Miro Kovač, Davor Ivo Stier ili netko od utemeljitelja. Plenković je prije dvije godine održao govor koji bi mu netko od njih mogao ponoviti. Tako je dobio svojevrsni bumerang.

- Od modernih političara očekuju se najviši standardi transparentnosti, odgovornosti i integriteta, što je preduvjet za kredibilno političko djelovanje – rekao je tada Plenković, a upravo zbog netransparentnosti i skrivanja autora lex Agrokora su otišli i Ante Ramljak i Martina Dalić, a sada se ljulja i fotelja premijeru kada se saznalo da se on sastajao s autorima, ali Vlada nije nikada naknadno htjela otkriti njihova imena. Plenković je tada poslao ključnu poruku koju mu sad “nabijaju na nos”.

- Stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana. Bilo koje okolnosti koje bi, makar u tragovima, mogle podsjećati na događaje s HDZ-om od prije par godina, bile bi štetne – govorio je tada Plenković.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Nakon Istanbulske i afere mailovi više nije tako samostalan i moć mu je poljuljana. Nezadovoljnici jačaju i sada mora paziti na svaki korak.

Sada se događa upravo to da se HDZ povezuje s time da se cijeli zakon o Agrokoru donio kako bi savjetnici izvukli novac.

- Nezadovoljnih politikom predsjednika ima i zasad je samo pitanje tko će biti njihov glas na izvještajnom Saboru – kaže nam jedan HDZ-ovac.

Spekulira se da je Miro Kovač taj koji bi mogao napraviti takvim govorom odmak i profilirati se kao jasna oporba u stranci. Stier, iako je izrazio otvoreno neslaganje sa prijateljem Plenkovićem, nema ambicija voditi stranku. Milijan Brkić preferira biti u sjeni.

- Olakotno je što se ta grupa unutar stranke međusobno baš i ne voli. Druga olakotna okolnost za Plenkovića je što je oporba, prvenstveno SDP, u rasulu, pa su svi svjesni da bi izborima profitirao samo Živi zid. No činjenica je da Plenkoviću afera naštetila, on već mijenja ponašanje i više neće moći lomiti stvari preko koljena i donositi odluke poput podrške Istanbulskoj ili kadrovirati u svom uskom krugu ljudi. Ako izađu još neki dokazi ili mu popularnost padne, svjestan je i on da je gotov – analizira nam sugovornik iz HDZ-a.