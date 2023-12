Plenkovića naživciralo pitanje novinara o smjeni 30 HDZ-ovih ministara: 'Ma, što me briga!'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao je danas u Virovitici sastankom sa županima i predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina kako bi razgovarali o decentralizaciji pri upravljanju državnom imovinom, ulaganjima i reformi u školstvu te industrijskoj tranziciji. Istaknuo je da je godina pred nama u političkom smislu izrazito izazovna, istaknuvši da Hrvatska bilježi pad inflacije, povećanje kreditnog rejtinga i rast BDP-a.

Osvrnuo se i na problem afričke svinjske kuge, a otkrio je kako su prije nje brojali 800.000 svinja, dok je tijekom krize uginulo ili eutanazirano 36.000 svinja.

- Nakon što smo poduzeli mjere protiv bolesti za koju nema lijeka uspjeli smo ono što je nalagala struka i uređene zemlje, a to smanjenje širenja bolesti. Tri broja govore sve o tome za razliku od kvazi-prosvjednika. Prije smo imali 800.000 svinja, eutanazirano je samo 35.000, tri posto. Danas ih imamo 950.000. Dakle imao 150.000 svinja više nego u lipnju. To je apsurdan rezime onoga što se događalo posljednjih mjeseci - rekao je premijer.

- Poljoprivrednici su dobili novac da kupe zdravu svinju i prerade ih... Ja koga god anketiram ne bi znao ova tri broja nabrojati, dakle 800.000, 35.000 i 150.000 - naveo je te dodao da je vlasnicima svinja dano 30 milijuna eura pomoći.

Plenković je komentirao i sastanak novog ministra obrane Ivana Anušića i predsjednika RH Zorana Milanovića.

- Milanović je grubo i primitivno vrijeđao bivšeg ministra par godina, proglasio je HDZ nacističkom i korupcijskom te lopovskom strankom. Vrijeđao je i mene - rekao je Plenković te dodao da "ovo ništa ne mijenja".

- Što se tiče odnosa Vlade i predsjednika tu se ne mijenja ništa. Sukob nije nastao radi nas, nego u rujnu 2020. kada je Milanović odbio prijedlog imenovanja niza diplomatskih predstavnika i rekao da želi 50:50 pa se dodatno uzjogunio kada je jedan bivši čelnik Uprave jednoga društva bio uhićen. I tu je nastao problem - naveo je premijer.

Osvrnuo se i na promjenu vlasništva u Fortenovi. Podsjetio je na priču iz 2017. kada je nastao problem Agrokora koji im je, kako tvrdi, "pao u naručje".

- Mi smo tada reagirali i spriječili domino efekt rušenja hrvatskog gospodarstva i došli do rješenje s privremenom upravom i kompanija je na tržištu od tada. Prijašnji vlasnik je birao gdje će uzimati kredite i tada su ti ljudi postali vlasnici, nismo ih mi birali. Ni danas ne ulazimo u to tko je vlasnik te kompanije nego da ona funkcionira i zapošljava ljude - naveo je te na pitanje novinara da sada imamo istu situaciju kao i s Ivicom Todorićem, odgovorio da nije na njemu da on špekulira hoće li opet tvrtka upasti u probleme.

Istaknuo je da afera Mreža nije "afera Mreža", nego afera Mosta.

- Može biti oporbena, medijska ili ovog savjetnika. I to je ključ - objasnio je Plenković.

- Kada netko dođe izvana i vidi da smo mi na isti dan ušli u eurozonu i Schengen onda on kaže – bravo. Macron je do sada promijenio troje premijera i 67 ministara, a predsjednik je kraće nego ja premijer - rekao je.

Naživcirano je odgovorio na usporedbu novinara da u Francuskoj ministri daju ostavke zbog korištenja službenog zrakoplova.

- Ma što me briga! - rekao je te ponovio da bi mediji trebali pisati da ih je samo dva ministra otišlo zbog sumnje u korupciju, jer kako kaže, ne želi da mu se u javnom prostoru taloži teza o 30 ministara.