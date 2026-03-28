Plenkovića ubacili u društvo Orbana i Fica: 'On je autokrat, naizgled mekan, ali...'
NOVI EXPRESS Hrvatska je dio ‘trećeg vala autokratizacije’ koji je zahvatio EU, stoji u izvješću švedskog Instituta V-Dem. Plenković se tako našao u tablicama s Orbanom, Ficom, Meloni...
U Banskim dvorima vlada šutnja na pitanje o najnovijem izvješću Democracy Report 2026 Instituta V-Dem Sveučilišta u Goteborgu, prema kojem je Hrvatska dio “trećeg vala autokratizacije” koji je zahvatio Europsku uniju. Hrvatska, Italija, Slovačka, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo nove su europske zemlje u procesu autokratizacije, navedeni val sad pogađa sedam država članica Unije, među kojima su i Mađarska, Rumunjska te Grčka. Zajedničke su im naznake cenzura medija, smanjivanje slobode izražavanja i suzbijanje civilnog društva.