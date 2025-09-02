Plenkovićev 'gaslighting'. Sad tvrdi da je ljevica kriva za sve. A desničari su mu postali prijatelji

Na koncu, ljevica je kriva za sve.

Kriva je svim ovim braniteljima, svećenicima, kleronacionalistima, filoustašama, huliganima, desničarima koji pokreću svjetonazorsku revoluciju protiv "jugokomunista, liberala, ljevičara, protuhrvatskih provokatora, pa čak i antifašista". I svima onima koje Marko Perković Thompson poziva da "preuzmu Hrvatsku".

A evo, kriva je i Andreju Plenkoviću koji tvrdi da ljevica "hiperventilira".

"Povijesni revizionizam i ustašizacija Hrvatske je jedan bubble koji stvara lijevi politički establishment samo radi sebe, jer nemaju drugu temu", izjavio je jučer predsjednik Vlade. "Poraženi su teško na lokalnim izborima i sad im se kao melem na ranu stvorila lažna teza o povijesnom revizionizmu i ustašizaciji Hrvatske. Mislim, potpuni nonsens".

Nonsens kao i formalna legalizacija ZDS-a.

Nije bilo nereda?

"Dio ljevice", objasnio je Plenković, "očito se uplašio činjenice da se na jednom koncertu okupilo pola milijuna ljudi, a da pritom nije bilo nereda". Kao da urlanje Za dom spremni pola milijuna ljudi usred Zagreba nije slika apsolutnog civilizacijskog nereda.

Plenković optužuje ljevicu da "kreira neku atmosferu da bi se stvorio osjećaj dramatičnosti", umjesto da optužuje one koji po Hrvatskoj kreiraju dramatičnu atmosferu zabranama koncerata i festivala, koji urlaju ZDS u kameru državne televizije, prozivaju "one koji ne vole i ne žele Hrvatsku", s oltara prijete paklom neistomišljenicima, upućuju prijetnje novinarima, književnicima, političarima na zidovima i društvenim mrežama.

A onda premijer prkosno pita novinare: "Recite kome se nešto uvjetuje, cenzurira". I to nakon što su branitelji uspješno ukinuli jedan i tražili zabranu drugog kulturnog festivala.

Ne kritizira zabranitelje

Da bi se Plenković ubrzo spotaknuo o vlastite misli. Govoreći o festivalu u Benkovcu, Plenković je prvo izjavio da se "ne slaže ni s tonom ni sa sadržajem", kao da je na njemu da takve ocjene šalje, pa dodao kako je "njemu to potpuno nebitno, kao i taj festival", apelirao na sve da "takve festivale jednostavno ignoriraju" te zaključio da "od toga na kraju koristi imaju samo oni s ljevice, i to usred ljeta, kada nemaju što drugo raditi".

Znači, ne kritizira zabranitelje koji su s huliganima napali organizatore festivala, nego ljevicu koja je od tog incidenta mogla imati koristi.

Kako god okrenuli, ljevica je kriva za sve: i kad je napadaju, i kad joj prijete, i kad je zabranjuju, i kad upozorava na fašizaciju i kad je žrtva te fašizacije, i kad se nalazi na udaru branitelja i huligana i kad je na udaru predsjednika Vlade.

Koji, eto, nije za zabrane, ali: "Sorry, sorry, ne slažem se s tonom ni sa sadržajem".

Vlada s gubitnicima

Danas Plenković govori o "hiperventiliranju" ljevice, ali ne i o "hiperventiliranju" desnice, pa čak optužuje Zorana Milanovića da je "izvorno inspirirao atmosferu netrpeljivosti u hrvatskom društvu".

To isto premijer je govorio i nakon atentata na Banske dvore, o čemu je često "hiperventilirao" narednih godina, ali tada je - zanimljivo - uz Milanovića prst optužbe uperio u političke aktere s desnice, u Domovinski pokret s kojim je kasnije ušao u koaliciju.

Njegovo objašnjenje danas?

Nije htio da mu se dogodi scenarij da vladu sastavljaju izborni gubitnici. Pa je koalirao s DP-om, nositeljem desničarskog ekstremizma i povijesnog revizionizma, strankom koja je gradila kampanju protiv Plenkovića, da bi se sada pravdao kako njegova vlada "ne izaziva revizioniozam, ne promovira ustašluk, niti je nešto posebno desno u smislu političke filozofije".

Osim kad se u Saboru ori ZDS.

Plenkovićevo izluđivanje

Uglavnom, bio je to tipični Plenkovićev "gaslighting". Ili izluđivanje.

Optužuje žrtvu da profitira od svog napadača i tvrdi kako napadači zapravo imaju osnova za svoje akcije. Ističe kako se ne radi o desničarskoj revoluciji, bez obzira što su Thompson, Dalić i drugi upravo na to ukazivali, već o ljevičarskoj histerij. Koje nije bilo prije nego što su HDZ-ovi ministri vikali ZDS, a HDZ-ov predsjednik Hrvatskog sabora dozvolio ustaške pozdrave u parlamentu.

Plenković nije htio da gubitnici formiraju Vladu nakon izbora, pa je jedne gubitnike - i to najgore - kao svoje partnere doveo na vlast.

Jer, njemu je svejedno: jučer može s Miloradom Pupovcem, danas može s Ivanom Penavom.

Stil i sadržaj

Danas govori da se "ne slaže ni sa stilom ni sadržajem" festivala u Benkovcu kojeg su branitelji i huligani uspješno zabranili, a divi se Thompsonovu koncertu i kritizira ljevicu zbog toga što upozorava na poruke, atmosferu i politički sentiment (na "stil i sadržaj") Thompsonova kleronacionalističkog mitinga.

Plenković se hvali da na Thompsonu nije bilo nereda, a šuti o činjenici da su u Benkovcu branitelji i huligani izazivali nerede.

Ljevica je u Zagrebu, valjda ona histerična, dala Thompsonu sve uvjete za njegov miting, zauzvrat desnica zatvara vrata ljevici na svakom koraku.

Karijerni kompas

Uglavnom, Plenković je prije godinu dana uočio da njegov karijerni kompas ukazuje prema desnici: nakon što mu je desnica trebala za ostanak na vlasti, nakon što je Milanović uz pomoć desnice osvojio drugi mandat, nakon što je Donald Trump pokrenuo fašizaciju Amerike...

I sad mu je ljevica kriva za sve.

Iako je on taj koji je pokrenuo revizionizam i legitimizirao upotrebu ustaškog pozdrava u javnom prostoru, iako njegovi ministri urlaju ZDS, iako njegovi koalicijski partneri podržavaju zabrane, i poput Penave, ukazuju na "crtu koja se ne smije prijeći".

Plenković je jedini ostao čist, ispravan i postojan. I uvjeren da ga ekstremna desnica sada napokon neće više napadati.