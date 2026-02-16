Plenkovićev HDZ osuđuje sve totalitarizme kako bi razvodnio i obranio ustaštvo Josipa Dabre

Kad naiđu na jednu petokraku na Povorci ponosa ili na jednu socijalističku zastavu na antifašističkom prosvjedu, žestoko se obračunavaju s komunizmom.

A kad naiđu na saborskog zastupnika njihova koalicijskog partnera kako pjeva o "grobnici od zlata" u kojoj "leži vođa svih Hrvata", onda HDZ osuđuje sve totalitarizme.

"Suvremena Hrvatska ne može se temeljiti ni na jednom propalom totalitarnom režimu, ni na jednoj povijesno odbačenoj ideologiji", objavio je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić nakon objave video snimke na kojoj Josip Dabro pjeva o Anti Paveliću. "Osuda zločina svih totalitarnih režima & poštovanje svih žrtava europska je i opća civilizacijska vrijednost".

Samo ustaštvo

HDZ je osudio sve totalitarne režime, samo kako ne bi osudio ustaštvo. Osudio je sve povijesno odbačene ideologije, osim one s kojom koalira na vlasti. Osudio je zločine svih totalitarnih režima, samo kako ne bio osudio saborskog zastupnika vladajuće većine koji veliča ustaškog zločinca kao "vođu svih Hrvata".

Što sad komunizam ima veze s Dabrom i Pavelićem?

I kako HDZ s lakoćom cipelari antifašiste kao komuniste, od jedne petokrake radi predizbornu kampanju protiv ljevice, od jedne zastave SR Hrvatske stvara izvanredno stanje, tako od Dabrinog ustašovanja radi ravnotežu između "svih propalih totalitarnih sustava".

Udar na ljevicu

"Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela", komentirao je Andrej Plenković prosvjed "Ujedinjeni protiv fašizma" prošle jeseni, građanski skup koji je u više gradova bio izložen napadima maskiranih huligana i fašista. "Treba gledati tko iza čega stoji i što zagovara. Tko to podržava, sretno mu bilo. Mi ne dijelimo to, veliki dio tih poruka osuđujemo", rekao je tada Plenković.

Sada, pak, Katičić spominje "vraćanje u prošlost, na II. svjetski rat, partizane i ustaše", što, po njegovu mišljenju, "može samo poticati sukobe i produbljivati podjele".

Tko je ovdje vidio partizane? Ovdje se vide samo ustaše.

Tko je poticao sukobe i produbljivao podjele? Samo Dabro s veličanjem Pavelića.

Ustaštvo u celofanu

Dabro se nije vratio na partizane, nego na ustaše, slavio je vođu ustaškog pokreta kao "vođu svih Hrvata", ali HDZ nije osudio ustaštvo Josipa Dabre, člana vladajuće većine, nego je to njegovo ustaštvo umotao u općenitu i generičku osudu svih totalitarizama.

I naravno, kad se osuđuju svi totalitarizmi, zapravo se brani samo onaj jedan koji je jedini javno manifestiran.

Jer HDZ zna da nakon dvostrukih konotacija nema više povratka.

Zna da se sada kad je ušao u krevet s proustaškom strankom više ne može izvući nevin.

I što više napada fantomski, imaginarni, izmišljeni komunizam, to je jasnije da brani ustaštvo i ZDS. Kad Plenković osuđuje antifašističke prosvjednike i kad Katičić pronalazi načine na koje bi razvodnio Dabrino ustaštvo, HDZ se legitimira kao zaštitnik ustaštva u svim oblicima: u pjesmi, u Domovinskom ratu, na tribini, u javnosti, u Hrvatskom saboru, na seoskim dernecima...

Dabro je marginalac

Ustaštvo je postalo integralni dio HDZ-ove vladajuće koalicije i Dabro je u cijeloj priči marginalan lik. Sve je počelo s Plenkovićem i sve ovisi o Plenkoviću i HDZ-u.

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

A kako će rasuto ustaško perje sada ugurati natrag u jastuk?

Hrebak ovim pozivom na resetiranje neizravno priznaje da ustašovanje ovisi o Plenkoviću i HDZ-u, kojem prijeti izlaskom iz koalicije i rušenjem većine u Hrvatskom saboru.

Mogao bi to, dakako, biti proračunati i debelo zakašnjeli Hrebakov blef, nakon što je lider liberala okretao glavu o ustašovanja proteklih mjeseci, čime želi pokupiti neke bodove u javnosti i kod nekolicine preostalih birača svoje stranke. Ili čak dobiti neke ustupke od Plenkovića ako ponovno okrene glavu u pravcu u kojem mu premijer ukaže.

Jedino resetiranje

Jedino "resetiranje" koje se može dogoditi u vezi ustašovanja podrazumijevalo bi izbacivanje Domovinskog pokreta, a ne samo Dabre, iz koalicije, raskid HDZ-ova parazitskog odnosa s Markom Perkovićem Thompsonom, poništavanje dvostrukih konotacija kao "Istočnog grijeha" Plenkovićeve vlade, unošenje zabrane ustaških, fašističkih i nacističkih simbola u Kazneni zakon, dosljedna osuda svakog ustašovanja, pa čak (ili naročito) onog koji se veže uz Domovinski rat.

Stihovi i autogram

No dokle god Plenković i njegova stranka nastoje osudu ustaštva zamotati u osudu svih totalitarizama i propalih ideologija, preoptimistično bi bilo očekivati takvo resetiranje.

Bolest je naprosto metastazirala.

Plenković je prigrlio ustaštvo kako bi eliminirao ustašku konkurenciju u stranci i na desnici, zauzeo poziciju desničarskog oponenta antifašizmu kao "histeričnoj ljevici" i proglasio se "zadnjom branom normalne Hrvatske".

Međutim, to nije brana kojom se zadržava ustaštvo daleko od vlasti. To je brana kojom se nastoji zadržati ustaštvo na vlasti.

Uz Dabrine stihove i Thompsonov autogram.