NOVI RAST

Plenkovićevi hvalospjevi: 'U mom mandatu prosječna plaća je rasla realno za 49 posto!'

Piše HINA,
Zagreb: Zajedni?ka sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković komentirao je u petak najnovije podatke o neto plaći, istaknuvši da je od početka mandata njegove Vlade do danas prosječna plaća nominalno porasla 108 posto, a realno za 49 posto

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) pokazuju nastavak rasta prosječne neto plaće u Hrvatskoj, koja je u ožujku iznosila 1.555 eura. Medijalna neto plaća za ožujak iznosila je 1.317 eura, što je rast od 9,8 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, objavio je Plenković na društvenoj mreži X.

Naveo je i da je od početka mandata ove Vlade (2016. godina) do danas prosječna plaća nominalno porasla 108, a realno za 49 posto.

"Pravodobnim mjerama i brojnim ulaganjima potičemo ostvarivanje stabilnog gospodarskog rasta, visoke zaposlenosti i boljeg standarda hrvatskih građana", napisao je premijer na X-u.

DZS je objavio danas da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za ožujak ove godine iznosila 1.555 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 7,4, a realno za 2,5 posto. 

U odnosu na plaću za veljaču ove godine, prosječna neto plaća za ožujak nominalno je viša za 1,8 posto, a realno za 0,4 posto. Medijalna neto plaća za ožujak iznosila je 1.317 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na veljaču ove godine medijalna plaća u ožujku je bila viša za 2,7 posto, a u odnosu na ožujak lani je viša za 9,8 posto.

