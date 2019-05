Plenkoviću će 'sapunati dasku', Bero kupio mir u svojoj stranci

Svi koji prate HDZ znaju koliko je desni rub stranke s izvanstranačkom desnicom navijao da Andrej Plenković dobije četiri mandata, kako bi ga krenuli destabilizirati i na kraju srušiti. Sa pet mandata, Plenković bi ostao čvrsto u sedlu. Sa četiri, dio stranke će mu sapunati dasku.

Lista koja je pobijedila na izborima bila je njegov osobni izbor, on je založio svoj politički kapital na njih. Bilo je riskantno, pa i vrlo hrabro, kao nositelja liste postaviti Karla Resslera, a na treće mjesto Tomislava Sokola - za koje šira javnost do sad nije čula - no on je to učinio. Prigovore kako 'na listi nema kapitalaca' (pod čim su se podrazumijevali uglavnom desničari poput Mire Kovača, bivših hadezeovaca Zlatka Hasanbegovića, Brune Esih i sličnih političara) on nije uvažio.

HDZ je Plenković

Treba, naime, imati na umu da je HDZ išao sam, bez šire koalicije (Karamarko je uz sebe imao sve njih u tzv 'domoljubnoj koaliciji') pa je jasno da je HDZ opet došao pod apsolutnu vlast jednog čovjeka. Bez Plenkovića oni, naime, teško mogu računati na pobjedu, makar i Pirovu.

To će imati dalekosežnije posljedice i po Hrvatsku, dijelom i po EU, ali i po karijeru Andreja Plenkovića. Nema naime nikakve sumnje da on Hrvatsku kani voditi umjerenim putem, podalje od poljskih, slovačkih ili mađarskih recepata koje simbolizira Viktor Orban, a čemu se nadala ovdašnja desnica koja priželjkuje orbanizaciju Hrvatske.

U EU parlament Plenković dovodi kontingent umjerenih političara, proeuropejaca, koji će u delikatnom sastavu novog parlamenta biti jamstvo očuvanja jedinstva ove zajednice.

Bernardić je išao s 'kapitalcima'

Davor Bernardić primijenio je suprotan recept: dok se Plenković uzdao u svoju listu, iza koje je stajao njegov politički ugled, Bernardić je na list postavio 'kapitalce' koji mu možda nisu po volji, ali su mu jamčili najveći mogući broj glasova. I uspio je.

Oko 23.30 sinoć stigla je vijest kako je SDP osvojio četiri mandata, dok je HDZ pao na četiri, što je u SDP-u izazvalo eksploziju oduševljenja.

- Ajme pa što je ovo sad, pitali su se HDZ-ovci nakon što se rezultat sa SDP-om izjednačio. Jedna je anketa, krajem prošlog tjedna, najavila takvu mogućnost zbog čega je u HDZ-u navodno zavladalo izvanredno stanje. Za subotu su sazvani izvanredni sastanci u lokalnim ograncima stranke kako bi na dan izbora bila postignuta maksimalna koncentracija snaga.

Davor Bernardić nakon ovoga rezultata može mirno spavati. Nakon uspjeha na EU izborima, on opstaje na čelu SDP-a a uz ove trendove, čini se da bi mogao biti i ortak za veliku koaliciju.

Drama u samom finišu

Nevjerojatna drama odvijala se u samom finišu brojenja glasova za EU izbore. HDZ i SDP borili su se za jedan mandat. Obje stranke dobile su po četiri mandata. Uz ove stranke, po jedan mandat dobili su Suverenisti, Mislav Kolakušić, Živi zid i Amsterdamska koalicija.

HDZ je, prema prvim rezultatima u 23.30 sati, s 23,04 posto osvojio četiri mandata. SDP je osvojio četiri mandata s 18,46 posto, što je izazvalo salve oduševljenja u stožeru SDP-a i potpuni šok u HDZ-u.

Suverenisti su treća snaga s 8,3 posto, slijede Kolakušić, Živi zid i Amsterdamska koalicija. Svi imaju po jedan mandat. Most nije prešao izborni prag. HDZ je bio uvjeren u trenutku pisanja ovog teksta da će ipak imati pet mandata jer im tako sugeriraju rezultati s terena.

- Pet mandata smo si postavili za cilj i to ćemo sigurno realizirati - rekla je Dubravka Šuica.

U SDP-u je vladalo podjednako zadovoljstvo kao i u HDZ-u.

- U projekcijama koje smo zacrtali prije izbora u broju mandata i glasova, to je otprilike ono što smo očekivali - prokomentirao je izlazne ankete Arsen Bauk (SDP).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema informacijama koje ima, SDP je najjača stranka u Zagrebu i u nizu gradova, odnosno u većini županijskih središta, što je, kaže, ohrabrujuće. Ustvrdio je i kako je SDP pokazao da je nepoderiv.

- HNS i Pupovac dali su HDZ-u peti mandat - ustvrdio je Bauk.

Mislav Kolakušić, nova antisistemska zvijezda, odlučio je ostati kod kuće i ne davati izjave medijima, kao i Živi zid, koji je bojkotirao novinare.

U stožeru Hrvatskih suverenista svi su bili sjajno raspoloženi. Ruža Tomašić osvaja mandat.

Foto: Ivan Pavić/24sata

Slavilo se domoljubnim pjesmama, a u jednom trenutku kandidati s liste stali su u krug s uzvanicima te zapjevali i Thompsonovu “Bojnu Čavoglave”.

- Bila bih iznenađena da smo dobili manje. Sa mnom birači znaju da ne biraju mačka u vreći nego nekog odgovornog tko radi svoj posao. Očekujem još veći broj, borimo se za drugi mandat - kazala je Tomašić i najavila svoje prve poteze:

- Htjela bih u sljedećemu mandatu povezati ribarstvo s poljoprivredom i na taj način pospješiti razvoj u Hrvatskoj.

- Večeras se rodila nova politička opcija, ovo je nov početak - rekao je Hrvoje Zekanović te nastavio:

- Nejedinstvo odgovara jedino Plenkoviću. Sad se pokazalo tko je išao u koristi Andreju Plenkoviću - kazao je Zekanović iz Hrvatskih suverenista.

Amsterdamska koalicija okuplja sedam stranaka, među njima su Glas, HSS, IDS, HSU, Demokrati, PGS i Laburisti.

- Moram biti zadovoljan. HSS sa svojim partnerima je opcija koja je prošla prag. Nadao sam se boljim rezultatima. Ali sve u svemu moramo biti zadovoljni. Očito ljudi žele nova lica na političkoj sceni. Čestitam Kolakušiću i SDP-u, bilo je i vrijeme da se vodeća stranka počne raspadati - rekao je Krešo Beljak.

No pitanje je je li baš u pravu. Na trećemu mjestu redali su se zadnjih godina Laburisti, ORaH, Most i Živi zid, no nitko nije opstao dugo, a HDZ se raspada od 2000. do danas, ali uvijek nekako završi na vlasti.

Prvi na listi je Valter Flego, istarski župan i potpredsjednik IDS-a, koji bi trebao ući u parlament EU.

- Hvala svima što smo još jednom ostvarili pobjedu u Istri. Mi smo govorili o programu i idejama napredne i otvorene, tolerantne, progresivne i normalne Hrvatske, koju želimo vidjeti sutra u Europskom parlamentu. Bez vas ne bismo uspjeli napraviti ovakav rezultat i biti dominantna opcija na našem poluotoku, kazao je Valter Flego.

Dodao je da je sretan što su Istrani ponovno prepoznali njihov program i dali im povjerenje. Stranke koje su ušle u parlament EU ostvarile su velik uspjeh na sve načine. Njihovi zastupnici dobit će, naime, pravo na angažiranje niza pomoćnika, suradnika, asistenata - to sa sobom nosi financijsku sigurnost i mogućnost političkog djelovanja.

No bez jake infrastrukture, domaćeg 'terena', to ne znači puno. ORaH je imao eurozastupnika, ali je potonuo, a Mirela Holy se opet priklonila SDP-u.

Hrvatska je u biti izabrala stari put dvostranačja, samo se mijenjaju lica na mjestu koje pripada onima koji najbolje izražavaju misli i osjećaje vojske nezadovoljnih. Jučer je to bilo lice Mirele Holy, danas Kolakušićevo...