KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Plenkoviću korupcija ima ime i prezime samo kada se poveže s HDZ-om, ali u suprotnom...

Piše Tomislav Klauški,
Zagreb: Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zašto Plenković ne primijeni formulu “korupcija ima ime i prezime” na svoje oporbene suparnike? Jer je pojedinačni slučaj s imenom i prezimenom dovoljan da se optuži cijela stranka i tako napravi ravnoteža u odnosu na sve hadezeove marifetluke

Kad pitate bilo kojeg HDZ-ova dužnosnika, od premijera Andreja Plenkovića naniže, da komentira uhićenje nekog stranačkog ministra, gradonačelnika, župana ili glavnog državnog inspektora, dobit ćete rutinski odgovor: “Korupcija ima ime i prezime”. Ali kad pitate Plenkovića komentar u vezi podizanja optužnice protiv bivšeg direktora zagrebačkog Hipodroma Koste Kostanjevića, premijer će požuriti objasniti kako korupcija ipak ima stranačko ime. “Možemo kao strana koja najčešće skače na sve te teme očito ima veliki broj aktera koji pokazuju da Možemo nije nikakva nevina stranka”, kazao je. “Imaju ljude koji su skloni korupcijskim aferama. Čistunstvo ne postoji, samo politička bitka”.

OSTALO

