'Plesali smo, kleknuo sam pred Kolindu i rekao: 'Boginjo moja!'

Prošlog tjedna u BiH je doneseno pravomoćno rješenje prema kojem nema uvjeta za izručenje bjegunca Zdravka Mamića Hrvatskoj. Podsjećamo, njega USKOK tereti za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg je s još nekoliko osoba izvukao oko 200 milijuna kuna.

U intervjuu za RTL, dobro raspoloženi je Mamić rekao da bi 'sve ponovio', a posebno se zanio na pitanje o prijateljstvu s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović.

- Svi moji članovi obitelji, svi na kojem imam utjecaj, kao i ja, dat će glas Kolindi Grabar-Kitarović jer je ona nešto najdivnije što je Hrvatska mogla dobiti. Miroslav Škoro je čovjek kojeg ja volim i poštujem, ali ja nisam prostitutka i nisam vrtirep, rekao je Mamić.

- Ne razumijem zašto ljudi oko nje ne nađu način, kad se špekulira jesam li ja njoj teret ili nisam, da kažu decidirano 'pokvarenjaci, zašto falsificirate'. Je li zlo ako je predsjednica pjevala ili plesala, ili je Mamić ispred predsjednice kleknuo, kada ona nije znala da je Mamić u predmetu nekom. Gdje je tu problem? Istina je jedina da sam ja bio simpatizer predsjednice, da sam bio pišljivi donator s 10.000 kuna. Njoj osobno bih dao sve što imam da bude ponovno predsjedica.

- Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pjevamo ili plešemo, a to je rijetko, možda jedanput ili dvaput smo plesali. I treći put, ja sam kleknuo i rekao - predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život. To samo džek može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja, zaključio je Mamić u svojem stilu.