Plin u Federaciji BiH skuplji za 23 posto, u RS-u ih 'štiti Putin'

Plin u Bosni i Hercegovini poskupit će za četvrtinu i ta se promjena cijene za sada izravno odnosi na potrošače u Federaciji BiH, dok u Republici Srpskoj tvrde kako zbog dobrih odnosa koje imaju s Rusijom za njih poskupljenja neće biti.

Kao i u gotovo svim bitnim područjima dva entiteta u BiH vode zasebne politike pa je tako i s energetikom. U opskrbi plinom BiH je potpuno ovisna o Rusiji jer ima priključak samo na plinsku mrežu preko Srbije i taj energent od početka ove godine dobija preko plinovoda Turski tok.

Tvrtka "Energovinvest", koja je ovlašteni dobavljač ruskog plina, zatražila je, a vlada Federacije BiH u četvrtak je i odobrila, povećanje cijene tog energenta za 23,3 posto.

"Od 1. srpnja je nova cijena i na nju utječe niz elemenata a prije svega povećanje cijene nafte i promjene tečaja eura u odnosu na dolar. Riječ je dakle o dvostrukom (cjenovnom) udaru", kazala je direktorica "Energonvesta" Bisera Hadžialjević koja tvrdi kako je cijena plina za BiH ipak četiri puta povoljnija nego što bi to bilo kada bi se definirala na burzi bez dugoročnih aranžmana.

Na informaciju o poskupljenju plina u Federaciji iz Republike Srpske su reagirali tvrdnjom kako se to na njih ne odnosi sugerirajući kako se sve to ima zahvaliti dobrim odnosima koje član Predsjedništva BiH Milorad Dodik održava s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"RS ima izravni plinski aranžman s vladom Ruske Federacije i jedino Republika Srpska i Srbija imaju tzv. naftnu formulu za izračunavanje (cijene) plina. Trenutno plin u RS-u nije poskupio. To što je vlada FBiH podignula cijene njihova je poslovna odluka a oni vjerojatno nemaju tako dobar aranžman sa Rusima", kazao je Nedeljko Elek, direktor tvrtke "Gas Istočno Sarajevo".

Bivši direktor tvrtke "BH gas" Almir Bećarević pak tvrdi kako je riječ o obmani jer u RS-u zapravo prikrivaju porasta cijena subvencijama sugerirajući kako je riječ o dijelu kampanje uoči izbora zakazanih za listopad.

"Radi se o dezinformaciji iz RS-a da plin nije poskupio kako bi se opravdala ranija izjava Milorada Dodika da plin u manjem entitetu neće poskupiti do kraja godine", kazao je Bećarević.

Hadžialjević je optimist da će bez obzira na rat u Ukrajini BiH moći računati na nastavak opskrbe ruskim plinom te podsjeća kako te zemlja trenutačno i nema nekog izbora za kupnju tog energenta na drugim tržištima.

Projekt "Južna interkonekcija" kojega pokušava realizirati distributer plina "BH gas" trebao bi osigurati spajanje na plinsku mrežu u Hrvatskoj kod Zagvozda no to za sada blokiraju vlasti RS uvjetujući to gradnjom još jednog plinovoda koji bi taj entitet povezao sa Srbijom.

Dodik je još 2015. godine odbio dopustiti da se BiH, odnosno sjeverni dio RS, poveže s plinskom mrežom Hrvatske preko Slavonskog Broda inzistirajući da na tome da se on dobavlja isključivo iz Rusije.

Najčitaniji članci