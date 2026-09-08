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KUHALA JE KAVU

Plinska boca eksplodirala u kampu kraj Poreča, Poljakinja i dijete ozlijeđeni u nesreći

Piše Iva Tomas,
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Plinska boca eksplodirala u kampu kraj Poreča, Poljakinja i dijete ozlijeđeni u nesreći
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
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U događaju su poljska državljanka i dijete zadobili opekline te su prevezeni u pulsku bolnicu

U autokampu na području Funtane došlo je do eksplozije manje plinske boce u šatoru, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe. Dojavu je zaprimila porečka policija u ponedjeljak oko 9.10 sati, piše PU istarska.

Policija je dolaskom na mjesto događaja utvrdila da je 39-godišnja Poljakinja skuhala kavu i ugasila plamenik, a onda je došlo do eksplozije.

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