U događaju su poljska državljanka i dijete zadobili opekline te su prevezeni u pulsku bolnicu
KUHALA JE KAVU
Plinska boca eksplodirala u kampu kraj Poreča, Poljakinja i dijete ozlijeđeni u nesreći
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U autokampu na području Funtane došlo je do eksplozije manje plinske boce u šatoru, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe. Dojavu je zaprimila porečka policija u ponedjeljak oko 9.10 sati, piše PU istarska.
Policija je dolaskom na mjesto događaja utvrdila da je 39-godišnja Poljakinja skuhala kavu i ugasila plamenik, a onda je došlo do eksplozije.
U događaju su poljska državljanka i dijete zadobili opekline te su prevezeni u pulsku bolnicu.
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