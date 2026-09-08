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DOGOVARAO SUSRETE

Uhitili makroa u Dalmaciji: Podvodio je sedam strankinja. Evo što su sve otkrili...

Piše Iva Tomas,
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Uhitili makroa u Dalmaciji: Podvodio je sedam strankinja. Evo što su sve otkrili...
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Tijekom istrage, policija je na temelju naloga Istražnog suda u Zadru pretražila dom i automobil kojim se koristio osumnjičeni. Privremeno su mu oduzeli automobil, više mobitela te novac za koji sumnjaju da potječe od prostitucije

Zadarska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči da je na području Zadra, Splita i Šibenika organizirao i omogućavao pružanje spolnih usluga te tako počinio kazneno djelo Prostitucija. Sumnjaju da je od listopada 2025. do 3. rujna ove godine vrbovao sedam stranih državljanki te preko interneta i mobilne aplikacije dogovarao njihove susrete sa zainteresiranim muškarcima, priopćila je PU zadarska.

Kako navodi policija, riječ je o pet državljanki Venezuele, jednoj državljanki Kolumbije i jednoj državljanki Brazila. Provedenim višemjesečnim kriminalističkim istraživanjem policija sumnja da je 37-godišnjak na internetskim stranicama kreirao i ažurirao korisničke profile pod različitim ženskim imenima, na kojima je objavljivao telefonske brojeve za kontakt. Na pozive zainteresiranih muškaraca navodno se javljao putem mobilne aplikacije te s njima dogovarao pružanje spolnih usluga za određene novčane iznose. Nakon toga muškarce je upućivao u objekte na području Zadra, Splita i Šibenika, koje je, prema sumnjama policije, prethodno unajmio upravo za tu svrhu. Policija zasad sumnja da su strane državljanke pružile najmanje 30 spolnih usluga zainteresiranim muškarcima, a zarađeni novac potom dijelile s osumnjičenim.

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Tijekom istrage, policija je na temelju naloga Istražnog suda u Zadru pretražila dom i automobil kojim se koristio osumnjičeni. Privremeno su mu oduzeli automobil, više mobitela te novac za koji sumnjaju da potječe od prostitucije. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 37-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je kaznenu prijavu podnijela i protiv 29-godišnje državljanke Venezuele zbog sumnje na prostituciju. Kako je trenutačno nedostupna policiji, za njom je raspisana potraga.

Dvjema državljankama Venezuele i jednoj državljanki Brazila izdani su i prekršajni nalozi zbog prostitucije na zadarskom području. U upravnom postupku otkazan im je kratkotrajni boravak u Hrvatskoj te im je određena zabrana ulaska i boravka u Europskom gospodarskom prostoru u trajanju od tri mjeseca.

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Policija je 37-godišnjaku izdala i prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1320 eura te mu izrekla tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

Naime, policija ga je 3. rujna oko 21.10 sati zaustavila na državnoj cesti DC-424 u Zadru dok je upravljao automobilom zadarskih registracijskih oznaka. Vozio je iako mu je vozačka dozvola prethodno bila poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

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