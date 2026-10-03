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KOLUMNA: EMIR IMAMOVIĆ PIRKE PLUS+

Plinske cijevi se bolje snalaze po Balkanu nego naš ministar

Piše Emir Imamović Pirke,
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Plinske cijevi se bolje snalaze po Balkanu nego naš ministar
Zagreb: Izjave za medije nakon 201. sjednice Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Šušnjarova iznenađenost gustim prometom nema nikakve veze s njegovim razumijevanjem svijeta u kojem se transparentno radi ono što se nekad izvodilo tajno, piše Emir Imamović Pirke za Express

Kimberly Guilfoyle je veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Ateni, ali i bivša zaručnica Donalda Trumpa Juniora. Jesse Binnall bivši je odvjetnik predsjednika SAD-a, Donalda Trumpa, a sadašnji odvjetnik veleposlanice Guilfoyle te, uz to, potpredsjednik tvrtke AAFS Infrastructure Energy LLC, koja je dobila posao spajanja BiH i Hrvatske cijevima za plin iz Amerike, vrijedan milijardu i pol eura.

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Komentari 1
Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura
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