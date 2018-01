Plitvice su pune fekalija: Kako smo uništili naše čudo prirode?

Ličko-senjski župan i šef ličkog HDZ-a Darko Milinović podnio je ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a jer je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić novim ravnateljem Nacionalnog parka Plitvička jezera imenovao Tomislava Kovačevića, a ne kandidatkinju ličko-senjskog HDZ-a.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić u srijedu je novim ravnateljem Nacionalnog parka Plitvička jezera imenovao Tomislava Kovačevića. Ovakva previranja u i oko Plitvica događaju se u pozadini jasnih i nedvosmislenih prijetnji Ujedinjenih naroda da Hrvatska mora zaustaviti devastaciju nacionalnog parka.

Kako je Express već ranije pisao, Hrvatska do veljače 2018. mora sanirati katastrofu na Plitvičkim jezerima i napraviti sve da prestane nevjerojatno zagađivanje ovog europskog bisera. U suprotnom, jasno je da će biti upitna zaštita koju Plitvice uživaju na listi svjetske prirodne baštine. Doznali smo to u pariškom uredu UNESCO-a. Čelnica njihova Odjela za informiranje Clare Sharkey detaljno nam je izložila s čime sve raspolažu ljudi koji prate stanje na Plitvicama, eksperti UN-ove organizacije za obrazovanje, znanost i kulturu, ali otkrila i korake koji bi mogli biti poduzeti. Premda je situacija alarmantna, pa i sramotna, u državi se samo jedna oporbena stranka, Živi zid, ozbiljno angažira na alarmiranju javnosti. Nije to čudno, zna li se da su bivša SDP-ova vlada i bivša HNS-ova ministrica Anka Mrak-Taritaš omogućili da se na Plitvicama gradi i zagađuje do mile volje, a HDZ-ova vlada (pa i ona Oreškovićeva) objeručke prihvatila maloumni plan o masovnom turizmu u Nacionalnom parku.

Ne zaustave li nadležne institucije onečišćenje Plitvičkih jezera neće nam preostati ništa drugo nego aktivističko djelovanje, najavio je zastupnik Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid), član saborskog Odbora za zaštitu okoliša, nakon što su u javnosti objavljeni alarmantni rezultati analize vode uzete 19. srpnja u Plitvica Selu, jezeru Kozjak, izvoru Velikog slapa te potoku Plitvica. Analiza je pokazala kako se tamošnje vode naveliko zagađuju fekalijama i drugim otpadnim vodama, umjetnim gnojivima, raznim deterdžentima i pesticidima.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ako se do Uskrsa ništa ne popravi, neće nam preostati ništa drugo nego krenuti u prosvjede, blokade i marševe kako bismo pritisnuli vlast na reakciju - najavio je Sinčić.

Branimir Bunjac (Živi zid) uzbunio je javnost objavom alarmantnog nalaza Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije koji je dobio sredinom prosinca prošle godine od Koordinacije braniteljskih udruga plitvičkog kraja. Branitelji su ti koji već mjesecima upozoravaju sve nadležne da se Nacionalnom parku nanosi nepopravljiva šteta prekomjernom gradnjom i ispuštanjem septičkih jama u prirodu.

- Analiza je pokazala da je voda na Plitvičkim jezerima nije za ljudsko korištenje. Znači, ne da se ne smije piti, nego se ne smije stavljati na ruke, ta voda neizdrživo smrdi! Ovisno o pojedinom godišnjem dobu, smrdi više ili manje - upozorio je Bunjac koji je pomoć za tumačenje nalaza potražio kod kemičara te nekolicine stručnjaka.

U vodi Velikog slapa ne bi smio biti ni miligram kanalizacijskih voda, a analizom su utvrđena značajna odstupanja. U litri vode ima 131 miligram kanalizacijskih voda. U površinskoj vodi s potoka Plitvica prisutno je 380 mg/l kanalizacijske vode te 10 mg/l bakterija E. coli. Voda s Plitvičkih jezera ne bi smjela imati više od jednog miligrama deterdženta, no analiza pokazuje prisutnost 841 mg/l anionskih tenzida ili u prijevodu deterdženata. Otpadnih voda ne bi smjelo biti više od 35 mg/l, a prisutno je 780 mg/l. Uzorci vode ispitivani su i na prisutnost umjetnih gnojiva, pesticida, insekticida i drugih herbicida. Umjesto dopuštenih 2 mg/l i tu je zabilježeno prekoračenje koje iznosi 3,552 mg/l.

- Nastavi li se ovako, Plitvička jezera će nestati. Plitvice postoje samo zahvaljujući mikroorganizmima koji se zovu sedrotvorci. Oni mogu živjeti isključivo u kristalno čistoj vodi. Čim se u vodu ubace otpadne vode sedrotvorna umire. U tom slučaju nema više sedre, čime će se Plitvice pretvoriti u močvaru - rekao nam je Bunjac.

Upozorio je da je UNESCO, pod čijom su zaštitom NP Plitvička jezera, ranije zaprijetio da će ona biti maknuta s popisa svjetske baštine, zbog krajnje lošega gospodarenja. Naveo je i glavne krivce za veliko zagađenje. Ono je, kaže, direktna posljedica prostornog plana koji je 2014. godine donijela lokalna HDZ-ova uprava, a potom ga lijeva koalicija predvođena SDP-om usvojila u Saboru.

- Kod nas se dopušta devastacija prirode od strane građevinskih lobija, tajkuna, a sve u svrhu jednokratne zarade. U to su uključene političke strukture. Tim planom omogućena je gradnja unutar nacionalnog parka. Od tada je izdano minimalno 50 građevinskih dozvola - rekao je Bunjac.

Upozorio je da je prema prostornom planu pojedinim tajkunima dopušteno da se svojim objektima približe jezerima tako da gosti imaju pogled na njih.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ti prvi apartmani i hoteli koji su sagrađeni na uzvisini iznad jezera iznajmljuju se po cijeni od 500€ po danu - ustvrdio je Bunjac.

Živi zid traži da se hitno obustavi gradnja naselja te riješiti problem otpadnih voda s tog područja bez obzira na cijenu, ali i da se ograniči broj turista kako bi imali što ostaviti u nasljeđe budućim generacijama.

- Druge europske zemlje znaju zaštititi svjetsku baštinu. Francuska je, primjerice, na nekim lokalitetima otišla toliko daleko da je pristup turistima zabranila u potpunosti, više ni jedan turist ne može prići pojedinim lokalitetima upravo zato što je njihova nazočnost te lokalitete oštećivala ili uništavala. Kod nas očito volja za nešto takvo ne postoji. Španjolska je pak ograničila ulaz u špilju Altamira - naveo je zastupnik.

Odgovorni u Ministarstvu zaštite okoliša uopće se ne uzbuđuju oko prestrašnih rezultata analize, smireno kažu da poduzimaju "raspoložive aktivnosti i mjere s ciljem postizanja cjelovitog rješenja problematike u NP Plitvička jezera". Tvrde da su upoznati s rezultatima analiza uzorkovane vode na Plitvičkim jezerima te navode da je Vodopravna inspekcija u srpnju, ali i listopadu ove godine, provela nadzore nad ispuštanjem otpadnih voda.

Utvrđeno je da pojedini iznajmljivači ispuštaju otpadne vode direktno u potok te im je naređeno da se spoje na svoje pročistače, što su, navode, i učinili. Kažu i da inspekcija kontinuirano kontrolira ispuštanje otpadnih voda. Problem javne vodoopskrbe i odvodnje na području NP Plitvička jezera i na širem području koje gravitira samom nacionalnom parku je, kažu, kompleksan te je posljedica nesustavnog planiranja i gradnje građevinskih objekata koju nije pratila gradnja vodnokomunalne infrastrukture.

U svibnju je sklopljen sporazum o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Plitvička jezera, koji će biti u nadležnosti Vodovoda Korenica. U tijeku je sanacija gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, naselja: Rakovica, Korenica i Plitvica Selo.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

"Navedena sanacija provest će se do početka turističke sezone 2018. godine i time će se osigurati dovoljna količina vode za potrošnju za sva naselja, ali i posjetitelje nacionalnog parka. Kao interventna mjera, nabavit će se i postaviti montažno-demontažni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Rastovača do lipnja 2018. To je privremeno interventno rješenje do realizacije EU projekta predviđenog za 2023. godinu. Osim rješavanja pitanja vodnokomunalne infrastrukture, radi se novi plan upravljanja nacionalnim parkom koji će, između ostalog, pridonijeti boljoj organizaciji posjećivanja. Prema resornome Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, pokrenuta je inicijativa za izmjene i dopune Prostornog plana Plitvičkih jezera", stoji u odgovoru ministarstva. "Ostvareni napredak", tvrde, pozitivno je ocijenjen na sjednici UNESCO-ova odbora za svjetsku baštinu u lipnju ove godine u Poljskoj.

"UNESCO je pohvalio mjere i aktivnosti koje su poduzete te potvrdio spremnost institucija RH za rješavanje pitanja vezanih za očuvanje područja nacionalnog parka. Ministarstvo planira pozvati UNESCO da posjeti NP Plitvička jezera početkom 2018. godine, a s obzirom na cjelokupne aktivnosti koje su poduzete uvjereni smo da će održati status NP Plitvičkih jezera na listi svjetske baštine", poručili su iz Ćorićeva ministarstva.

No Express iz UNESCO-va sjedišta u Parizu doznaje da stvari i ne stoje tako bajno kako tvrdi ministarstvo.

"Komisija je zatražila da Hrvatska podnese izvješće do veljače 2018. ili u suprotnom riskira da se Plitvice stave na listu ugrožene svjetske baštine! Štoviše, iz UNESCO-a su potvrdili kako postoji i rizik da se Plitvice posve uklone iz popisa svjetske baštine, "ali ne u neposrednoj budućnosti"!

U Vladi, očito, nikoga nije odveć briga za ovu hrvatsku sramotu. Ojađeni su i oni kojima je doista stalo do Plitvičkih jezera.

- Smrad iz septičkih jama ljetos se osjetio svaki dan. Jednom smo u vodu stavili hladiti lubenicu i kad smo je izvadili, bila je potpuno masna - ispričao nam je Ivica Jandrić, koordinator četiri braniteljske udruge nakon čijih je prosvjeda otkriveno da se pesticidi, fekalije i deterdženti iz septičkih jama puštaju u Plitvička jezera te zagađuju taj biser Hrvatske. Nakon višemjesečnih prosvjeda i upozorenja da se u vode u potoku Plitvice i na izvoru Velikog slapa ispuštaju septičke jame iz apartmana koji niču kao gljive poslije kiše, branitelji su i dronom snimili cijelo područje.

- Otkrili smo da se na šest lokacija iz septičkih jama ispušta sadržaj u vodu. Prijavili smo sve policiji i inspekciji. U srpnju je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na zahtjev DORH-a, skupio uzorke na trima ispustima u Plitvica Selu, na izvoru Velikog slapa i u potoku Plitvice. Znali smo da su nalazi loši, ali nisu nam ih htjeli dati - kaže Jandrić.

Nedvojbena je činjenica da je, uz Živi zid, dosad samo Most pokušao zaštititi Plitvice od neobuzdane gradnje. Pravu betonizaciju, po uzoru na najgore primjere s jadranske obale, u srcu Nacionalnog parka Plitvička jezera omogućio je Prostorni plan nacionalnog parka usvojen u Saboru 2014. godine, u mandatu vlade Zorana Milanovića te ministara zaštite okoliša Mihaela Zmajlovića (SDP) i ministrice graditeljstva Anke Mrak Taritaš (tad HNS, danas Glas). I sve to uz životnu žilu, potok Plitvicu, zaslužan za najimpresivniju hrvatsku prirodnu vizuru - Veliki slap. Kad su novinari Novog lista Zmajlovića tri godine kasnije, u srpnju ove godine, pitali kako je bilo moguće da je usvojen prostorni plan koji je dopustio gradnju posve novih objekata na Plitvicama, što nikad prije nije bilo dopušteno, bivši ministar odgovorio im je da za to niti ne zna!

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tadašnja ministrica Mrak Taritaš, pak, odgovornost je prebacila na Zmajlovićevo ministarstvo objasnivši za Novi list kako je Ministarstvo graditeljstva donošenje prostornog plana moglo zaustaviti samo pod uvjetom da je to zatražilo Zmajlovićevo Ministarstvo zaštite okoliša. To, međutim, nije učinjeno. No, piše Novi list, kad je prostorni plan već usvojen, a HDZ s Mostom 2016. formirao vladu, moglo se očekivati da će "ljuti" SDP-ovi protivnici s desnice odmah zaustaviti sumnjivu gradnju na Plitvicama. Od toga, međutim, ništa.

Tadašnji HDZ-ov ministar graditeljstva, a današnji ministar uprave Lovro Kuščević, tadašnjeg je ministra zaštite okoliša Slavena Dobrovića optužio da nije pokrenuo reorganizaciju ustanove koja upravlja plitvičkim nacionalnim parkom, kao i da nije pokrenuo izmjene i dopune prostornog plana, što mu je Kuščević, tvrdi, predlagao. No Dobrović tvrdi nešto sasvim drugo: da je s kolegama iz HDZ-a postojao "problem temeljnog razumijevanja i međuresornog slaganja", jer "njima ništa nije bilo sporno" i "nije mogao uspostaviti razumijevanje oko postojanja problema".

"Za ilustraciju te situacije", rekao je Dobrović novinarima Novoga lista, "može poslužiti informacija da je osoba koja je izdavala građevinske dozvole u Gospiću, u jesen 2016. postala državnom tajnicom upravo u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Nije puno pomogao ni posjet misije UNESCO-a u siječnju 2017. Apsurdno je da se nakon toga izdavanje građevinskih dozvola intenziviralo".

Treba istaknuti da je upravo u mandatu bivšeg Mostova ministra ravnateljem Nacionalnog parka Plitvice imenovan Anđelko Novosel, koji je vrlo jasno istupao protiv pretjerane gradnje i ekološkog uništavanja Plitvica. Bivši ministar Kuščević je za sadašnje stanje na Plitvicama optuživao upravo Dobrovića i Novosela insinuirajući da su prijatelji te da je Dobrović sprečavao Novosela da djeluje kako treba. Nakon Novoselovih istupa o katastrofi na Plitvicama, aktualni ministar zaštite okoliša i Kuščevićev stranački kolega Tomislav Ćorić ravnatelju je zabranio javne istupe, a nekoliko mjeseci kasnije ga je i smijenio s funkcije ravnatelja.

Ministru Ćoriću sporni su bili ugovori Nacionalnog parka Plitvička jezera s marketinškim agencijama i američkim stručnjacima koji izrađuju akcijski plan upravljanja posjetiteljima te ugovor za projekt hidrološkog modeliranja.