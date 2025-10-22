Obavijesti

News

Komentari 0
VISOKA OCJENA

Plitvička jezera napredovala na ljestvici očuvanosti

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plitvička jezera napredovala na ljestvici očuvanosti
Kišno jesenski ugođaj na Plitvičkim Jezerima | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U cilju smanjenja pritiska posjećivanja, uvedena su ograničenja broja posjetitelja, ulagalo se u infrastrukturu i digitalizaciju prodaje ulaznica, a ukupno upravljanje područjem ocijenjeno je učinkovitim

Nakon osam godina Plitvička jezera ponovno su dobila visoku međunarodnu ocjenu očuvanosti prirode, te se prema novom izvješću Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) više ne nalaze u kategoriji 'značajne zabrinutosti', nego u 'dobrom stanju očuvanja s ponekom zabrinutosti'. Nacionalni park Plitvička jezera ostvario je značajan međunarodni uspjeh u novom ciklusu globalne procjene očuvanosti prirodne svjetske baštine koju provodi IUCN. Prema najnovijoj evaluaciji NP Plitvička jezera napredovala su u višu kategoriju očuvanosti te su iz statusa značajne zabrinutosti, u koju su uvrštena 2017. godine, prešla u kategoriju dobrog stanja očuvanja s ponekom zabrinutosti, navode u srijedu u priopćenju iz Nacionalnog parka.  

Ističu da je riječ je o potvrdi učinkovitog upravljanja, mjera zaštite i ulaganja u očuvanje jedinstvene prirodne baštine, a izvješće posebno naglašava važnost očuvanja vodnog sustava, sedrotvornih barijera, biološke raznolikosti i kontroliranog upravljanja posjećivanjem.

"Ovo je važno međunarodno priznanje za Plitvička jezera i za Hrvatsku. Potvrda IUCN-a pokazuje da je moguće istovremeno štititi prirodu najviše kategorije i razvijati održivo upravljanje u skladu s UNESCO standardima", izjavio je ravnatelj Nacionalnog parka Tomislav Kovačević. 

DOŠO MEDO... Snimka s Plitvičkih jezera: Halo, policija! Medo nam je u dvorištu
Snimka s Plitvičkih jezera: Halo, policija! Medo nam je u dvorištu

U sažetku procjene navedeno je da su vrijednosti Nacionalnog parka do sada bile dobro očuvane, unatoč pritiscima na osjetljiv okoliš. Kakvoća vode jezera stabilna je i dobra, što potvrđuje višegodišnji monitoring, a to doprinosi i kontinuitetu stvaranja sedrenih barijera, jedinstvene univerzalne vrijednosti Plitvičkih jezera.

U cilju smanjenja pritiska posjećivanja, uvedena su ograničenja broja posjetitelja, ulagalo se u infrastrukturu i digitalizaciju prodaje ulaznica, a ukupno upravljanje područjem ocijenjeno je učinkovitim i znanstveno utemeljenim.

Nacionalni park, koji je pod UNESCO-ovom zaštitom svjetske prirodne baštine, nastavlja s provedbom strateških mjera očuvanja izvornog krajolika i prirodnih procesa, s naglaskom na održivi turizam i edukaciju javnosti o važnosti očuvanja prirode, stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova
ODLAZAK RUŽE

Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova

Ruži je rano umro suprug pa je sama othranjivala devet sinova i kći. Imala je sreću da su svi preživjeli rat. Dobila je i odlikovanje predsjednika 2012. godine.
UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!
TEŠKA NESREĆA

UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!

Više ljudi ozlijeđeno je u teškoj prometnoj nesreći u utorak poslijepodne u Bregovitoj ulici u Velikom Trgovišću, nedaleko restorana Ribić. Po jednog od ozlijeđenih stigao je i helikopter Hitne pomoći. Kako je vidljivo s fotografija koje je snimio Pixsell, oba automobila su pretrpjela značajnu materijalnu štetu. Policija je na terenu, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025