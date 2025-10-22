Plitvička jezera napredovala na ljestvici očuvanosti

Nakon osam godina Plitvička jezera ponovno su dobila visoku međunarodnu ocjenu očuvanosti prirode, te se prema novom izvješću Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) više ne nalaze u kategoriji 'značajne zabrinutosti', nego u 'dobrom stanju očuvanja s ponekom zabrinutosti'. Nacionalni park Plitvička jezera ostvario je značajan međunarodni uspjeh u novom ciklusu globalne procjene očuvanosti prirodne svjetske baštine koju provodi IUCN. Prema najnovijoj evaluaciji NP Plitvička jezera napredovala su u višu kategoriju očuvanosti te su iz statusa značajne zabrinutosti, u koju su uvrštena 2017. godine, prešla u kategoriju dobrog stanja očuvanja s ponekom zabrinutosti, navode u srijedu u priopćenju iz Nacionalnog parka.

Ističu da je riječ je o potvrdi učinkovitog upravljanja, mjera zaštite i ulaganja u očuvanje jedinstvene prirodne baštine, a izvješće posebno naglašava važnost očuvanja vodnog sustava, sedrotvornih barijera, biološke raznolikosti i kontroliranog upravljanja posjećivanjem.

"Ovo je važno međunarodno priznanje za Plitvička jezera i za Hrvatsku. Potvrda IUCN-a pokazuje da je moguće istovremeno štititi prirodu najviše kategorije i razvijati održivo upravljanje u skladu s UNESCO standardima", izjavio je ravnatelj Nacionalnog parka Tomislav Kovačević.

U sažetku procjene navedeno je da su vrijednosti Nacionalnog parka do sada bile dobro očuvane, unatoč pritiscima na osjetljiv okoliš. Kakvoća vode jezera stabilna je i dobra, što potvrđuje višegodišnji monitoring, a to doprinosi i kontinuitetu stvaranja sedrenih barijera, jedinstvene univerzalne vrijednosti Plitvičkih jezera.

U cilju smanjenja pritiska posjećivanja, uvedena su ograničenja broja posjetitelja, ulagalo se u infrastrukturu i digitalizaciju prodaje ulaznica, a ukupno upravljanje područjem ocijenjeno je učinkovitim i znanstveno utemeljenim.

Nacionalni park, koji je pod UNESCO-ovom zaštitom svjetske prirodne baštine, nastavlja s provedbom strateških mjera očuvanja izvornog krajolika i prirodnih procesa, s naglaskom na održivi turizam i edukaciju javnosti o važnosti očuvanja prirode, stoji u priopćenju.