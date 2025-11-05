Obavijesti

I ONDA SE ČUDE KAKO...

Nevjerojatno. Lozinka za video nadzor Louvrea bila je 'Louvre'

Piše Ivana Mihaljević
Nevjerojatno. Lozinka za video nadzor Louvrea bila je 'Louvre'
Foto: Abdul Saboor

Francuska policija uhitila je trojicu od četvorice osumnjičenih za pljačku pariškog muzeja Louvre koja se dogodila prošli mjesec

Jedan od najpoznatijih svjetskih muzeja, pariški Louvre, nedavno je bio poprište odvažne pljačke koja je šokirala Francusku. Istražitelji su nakon incidenta otkrili niz propusta u sigurnosnom sustavu, a među njima i zapanjujuću činjenicu - pristup videonadzoru bio je zaštićen lozinkom 'Louvre', prenosi PCWorld.

Foto: David Liuzzo/Wikimedia commons

Godinama ignorirali upozorenja

Kako navodi Libération, višegodišnje revizije sigurnosne infrastrukture muzeja pokazale su da su slabosti sustava bile poznate još prije deset godina. Nacionalna agencija za kibernetičku sigurnost već je 2014. upozorila da je šifra za pristup nadzornim kamerama banalna i lako pamtljiva, gotovo na razini najčešće korištene lozinke 'password'.

Foto: Muzej Louvre

Kasnije su provjere razotkrile i druge ozbiljne nedostatke – zastarjeli sigurnosni softver star više od dva desetljeća, nedostatak tehničke podrške proizvođača te neadekvatno osigurane dijelove zgrade tijekom građevinskih radova. Stručnjaci tvrde da su takvi propusti otvorili prostor za sofisticiranu kriminalnu akciju.

Brza i precizna akcija

Pljačka se odigrala u nedjelju ujutro, oko 9:30 sati, dok je muzej normalno primao posjetitelje. Kamion s mehaničkim ljestvama zaustavio se uz bočni ulaz, a četvorica maskiranih počinitelja probila su se do galerije na drugom katu uz pomoć električnih alata.

Foto: Gonzalo Fuentes

Napadači su prijetili zaštitarima i osoblju, ali nitko nije ozlijeđen. U samo nekoliko minuta uspjeli su izložbene vitrine isprazniti i napustiti zgradu. Cijela operacija, uključujući bijeg s mjesta događaja, trajala je manje od deset minuta.

Uhićenja bez pronalaska plijena

Iako se istraga vodi u najvećoj tajnosti, dosad su uhićene četiri osobe osumnjičene da su povezane s pljačkom. Vrijednost nestalih krunskih dragulja i nakita procjenjuje se na više desetaka milijuna dolara, no ukradeni predmeti još uvijek nisu pronađeni.

Francuske vlasti zasad ne mogu potvrditi je li sustav nadzornih kamera bio kompromitiran tijekom pljačke 2025. godine. Međutim, slučaj je ponovno otvorio pitanje sigurnosnih standarda u jednom od najposjećenijih muzeja na svijetu.

Louvre je i ranije bio meta lopova, a najpoznatiji incident dogodio se 1911. kada je ukradena Mona Lisa, dok je posljednja veća pljačka zabilježena 1998. godine.

