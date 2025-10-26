Pljačka stoljeća: Uhitili dvojicu koji su pokrali blago u Louvreu!

Policija je uhvatila i uhitila dvojicu muškaraca koji su opljačkali poznati pariški muzej Louvre. U Louvreu su ukrali neprocjenjiv kraljevski nakit, piše Metro.uk. Dvojica muškaraca su privedena i nalaze se u policijskom pritvoru.

Prema informacijama, dvojica osumnjičenika uhićena su u subotu navečer i zadržana u pritvoru u sklopu istrage pokrenute zbog krađe u organiziranoj skupini i udruživanja radi počinjenja kaznenog djela. Istragu vode Pariška brigada za suzbijanje razbojništva (BRB) i Središnji ured za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima (OCBC).

Dvojica uhićenih muškaraca iz predgrađa Pariza osumnjičena su da su dio četveročlane skupine koja je provalila u najpoznatiji francuski muzej koristeći kamion opremljen dizalicom.