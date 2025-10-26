Obavijesti

News

Komentari 8
JOŠ TRAŽE OSTATAK BANDE

Pljačka stoljeća: Uhitili dvojicu koji su pokrali blago u Louvreu!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Pljačka stoljeća: Uhitili dvojicu koji su pokrali blago u Louvreu!
Foto: Isabel Togoh/PRESS ASSOCIATION

Dvojica uhićenih muškaraca osumnjičena su da su dio skupine koja je provalila u francuski muzej

Policija je uhvatila i uhitila dvojicu muškaraca koji su opljačkali poznati pariški muzej Louvre. U Louvreu su ukrali neprocjenjiv kraljevski nakit, piše Metro.uk. Dvojica muškaraca su privedena i nalaze se u policijskom pritvoru.

storyeditor/2025-10-20/parure-marie-amelie-collier-rmn-grand-palais-musee-du-louvre-mathieu-rabeau__1_.jpg

Prema informacijama, dvojica osumnjičenika uhićena su u subotu navečer i zadržana u pritvoru u sklopu istrage pokrenute zbog krađe u organiziranoj skupini i udruživanja radi počinjenja kaznenog djela. Istragu vode Pariška brigada za suzbijanje razbojništva (BRB) i Središnji ured za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima (OCBC).

storyeditor/2025-10-20/parure-marie-amelie-diademe-rmn-grand-palais-musee-du-louvre-mathieu-rabeau__1_.jpg

Dvojica uhićenih muškaraca iz predgrađa Pariza osumnjičena su da su dio četveročlane skupine koja je provalila u najpoznatiji francuski muzej koristeći kamion opremljen dizalicom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
NA SVE SVETE

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...

Grobovi na zagrebačkom Mirogoju osvanuli su s tisućama svijeća na Sve svete. Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
Imamo jelovnik vojnog roka! Bit će četiri obroka, evo što će jesti
KAD U VOJSKU POĐEM...

Imamo jelovnik vojnog roka! Bit će četiri obroka, evo što će jesti

Za prehranu ročnika bit će zadužena državna tvrtka Pleter-usluge d.o.o., koja već godinama priprema obroke za pripadnike Oružanih snaga i dragovoljne ročnike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025