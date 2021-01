Da, imam krimen na leđima, prošlost kojom se ne dičim. Ali naglašavam da sam je imao. To je iza mene. Prošao sam sve to i itekako shvatio da sam bio u krivu. Svoju katarzu sam prošao, skupo je platio. I vjerujte mi, na nešto slično više ni ne pomišljam. Taj teret na leđima će mi biti vječna opomena koja će mi visiti iznad glave kao podsjetnik da nikada više bilo što slično ne učinim, kaže Ivan Dešić zvani Dešo iz Slavonskog Broda koji je neki dan najavio svoju kandidaturu za gradonačelnika toga grada.

Krimen o kojemu govori je počinjeno razbojništvo 2011. godine kada je sa prijateljem, naoružan pištoljem, pokušao opljačkati poslovnicu PBZ u Slavonskom Brodu. Novac su uspjeli ukrasti, ali je bijeg bio problematičan jer su naletjeli na policijsku patrolu koja je zapucala prema njima.

Dešić je bio ranjen sa dva hitca no, unatoč tome je uspio pobjeći motorom i prijeći granicu u BiH. Nakon par dana se vratio i predao policiji jer su mu ozljede bile teške i trebao je liječenje. Na suđenju je dobio 5,4 godine zatvora za razbojništvo, koje je i odslužio. Nakon odsluženja kazne 'otkrio' je vjeru i postao uzoran katolik.

Dešićeva kandidatura za gradonačelnika stoga je sve u tom gradu šokirala. Slavonsko brodska javnost zna Dešića kao problematičnog dečka otkako je bio 'klinac'. Često je bio prijavljivan za prijetnje i iznude. Prijavio se u Hrvatsku vojsku i bio njen pripadnik od akcije Bljesak.

Iako u Brodu kažu da je bio bodyguard generalu Mladenu Kruljcu s kojim se družio, Dešić kaže kako su njih dvojica radili zajedno neke poslove no, kada se dogodila pljačka banke, Kruljac se javno ogradio od njega. Dešić već neko vrijeme posluje na relaciji Njemačka-Hrvatska. Kaže da ima dobro uhodan posao.

Po zanimanju je autolimar i, dakle, ima srednje obrazovanje. Misli da to nije problem u kandidaturi za gradonačelnika jer smatra da ima 'životnu školu'.

- Na kandidaturu su me nagovorili prijatelji. Pristao sam na to jer želim vidjeti je li Slavonski Brod spreman na promjene. Ovaj je grad opterećen nepotizmom, klijentelizmom, uhljebima, a ja bih želio da toga više nema. Želim gradsku upravu sa 'staklenim vratima', da svi građani u svakom trenutku vide što se u njoj radi i tko radi u njihovom interesu; vrata koja će biti otvorena svima. U ovom gradu sam odrastao, tu sam rođen, želim biti prvi gradonačelnik koji će biti u službi svojih građana a ne politike. Moramo vratiti mlade u svoj grad, učiniti ga ekonomski primamljivim, omogućiti umirovljenicima bolji život svaki dan, a ne im samo dati pomoć za blagdane. Nitko to neće učiniti bolje nego jedan od nas a smatram da sam dovoljno hrabar za to jer treba hrabrosti za sukobiti se sa nepotizmom - kaže Dešić dodajući kako svojim radom želi zaslužiti toliko da mu sugrađani dignu spomenik u svom gradu.

- To ću i učiniti! - dodaje Dešić.

U izradi mu je, kaže, politički program koji će predstaviti sugrađanima. Kampanju će voditi uglavnom preko društvenih mreža i na Facebook stranici potpore njemu kao kandidatu već ima 1050 pratitelja koji mu daju podršku za kandidaturu. Povremeno se na njoj obraća javnosti, ali i aktualnom gradonačelniku Mirku Duspari koji je na toj poziciji od 2005. godine.

- Zahtjevam da podnesete ostavku i da pustite nas mlade da preporodimo Slavonski Brod - poručio je Dešić gradonačelniku Duspari.

Podršku Deši javno je dao i Ante Prkačin, član Domovinskog pokreta, čiji je sin Andrija u izbornom stožeru Dešića.

- Zanimljiv momak. Markantna pojava. Momak čvrste šake, spreman na borbu, spreman i prijeći granice pristojnog ponašanja. No, sudjelovao je u pljački banke. Pitao sam ga 'jesi normalan, pa otkud si se ti kandidirao za gradonačelnika'. Rekao je da smatra da je najhrabriji i najnormalniji od ostalih kandidata. Bog ga je spasio od iskušenja da ne ubije policajca kojega je imao na nišanu. Rekao je da nije pljačkao seljaka i radnika, nego banku, banku koja pljačka ljude. Čovjek za kojega sam mislio da je s one strane pameti kaže mi 'nisam ja kandidat za rajske vrtove, nego za ovaj pakao'. A to može reći samo onaj tko je dobro promislio o svom životu i svojim greškama - kazao je Prkačin koji je, zajedno sa rukovodstvom stranke, razmišljao o tome da njegov sin Andrija bude kandidat za gradonačelnika no, on se ipak odlučio podržati Dešića.

Većina Brođana ipak misli da se radi o šali kada je u pitanju Dešićeva kandidatura.