Pljačkaši zlatarne godinama kradu: Jedan izbjegava zatvor iako je dobio ukupno 27 godina!

Nakon jučerašnjeg filmskog uhićenja dvojice pljačkaša zlatarne u Zagrebu, koji su pobjegli u Samobor, oglasila se policija poduljim priopćenjem. I stvarno su imali što napisati.

- Nakon višemjesečnog kriminalističkog istraživanja u sklopu kojeg je provedeno više složenih radnji i izvida, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su jučer, 13. ožujka 2026., u roku dva sata od počinjenog novog kaznenog djela razbojništva, uhitili dvojicu hrvatskih državljanina starosti 44 godine i 47 godina. Jučer oko 9 sati na području Španskog trojica počinitelja u zlatarnici počinila su kazneno djelo razbojništvo tako da su se osumnjičeni dogovorili da će počiniti kazneno djelo razbojništva kako bi pribavili znatnu imovinsku korist, podijelivši međusobno uloge. Naime, dvojica su počinitelja koristeći skuter bez registarskih oznaka, došla do trgovačkog centra u sklopu kojeg se nalazi zlatarnica, ušla unutra gdje su uz prijetnju pištolja od zaposlenica zatražili da im predaju novac i nakit. Nakon toga, jedan je od počinitelja sam iz otvorenog sefa otuđio više kutija s nakitom. S otuđenim predmetima su se udaljili prema Jarunu gdje su ostavili skuter i presjeli u osobni automobil u kojem ih je čekao treći počinitelj. Nakon toga su se udaljili prema Novom Zagrebu, gdje je jedan od počinitelja izašao iz vozila, dok su druga dvojica zamijenila osobni automobil i krenuli se udaljavati prema Republici Sloveniji, odnoseći sa sobom i otuđeni nakit - pišu o incidentu u petak.

Foto: Čitatelj 24sata

Ovo im nije prva pljačka. Štoviše, obojica su ranije osuđeni i obojica se sumnjiče za više pljački koje su se od jučer istraživale.

- Pravovremenom reakcijom policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke i provedenim izvidima, odmah je utvrđen identitet jednog od osumnjičenih nad kojim su policijski službenici provodili kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela razbojništva počinjenog 8. svibnja 2025. u poslovnici FINA-e na području Gajnica u Zagrebu, ali je bio nedostupan policijskim službenicima zbog bijega u Republiku Srbiju. Daljnjim sveobuhvatnim postupanjem policijskih službenika, na autocesti A3 u smjeru Republike Slovenije, u osobnom automobilu uočene su osobe za koje je postojala sumnja da su počinili kazneno djelo razbojništva u zlatarnici te su prilikom zaustavljanja, pokušali bježati policiji prema gradu Samoboru, ali su ih policijski službenici sustigli i uhitili. Sumnja se pokazala opravdanom te je potvrđeno da se u vozilu nalaze osumnjičeni za navedeno kazneno djelo te uz njih i otuđeni predmeti. Za drugog muškarca je utvrđeno da se također radi o počinitelju više kaznenih djela iz domene imovinskih kaznenih djela nad kojim su policijski službenici također provodili kriminalističko istraživanje i za kojim je također bilo raspisano više potraga, među ostalim i jer mu je rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen istražni zatvor. U odnosu na njih policijski službenici su proveli dokazne radnje, nakon kojih je osumnjičeni 44-godišnjak predan u Zatvor u Zagrebu radi određenog istražnog zatvora, dok je osumnjičeni 47- godišnjak predan u pritvorskom nadzorniku. Provedenim kriminalističkim istraživanjem također je utvrđeno postojanje osnova sumnje kako je osumnjičeni 44-godišnjak, osim navedenog kaznenog djela počinio i još 5 kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u trgovine s pametnom tehnologijom tijekom 2024. i 2025. godine na širem području Grada Zagreba, gdje je otuđio veću količinu mobilnih uređaja za što će biti kazneno prijavljen. Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi više od 140.000 eura - kažu iz policije.

Foto: Čitatelj 24sata

Nevjerojatno, ali istinito

Jedan od njih izbjegava zatvor iako, kad mu se zbroje sve kazne, treba provesti 27 godina iza rešetaka.

- Da je riječ o upornim počiniteljima imovinskih kaznenih djela i višestrukim recidivistima govori činjenica kako je osumnjičeni starosti 47-godina već 2013. godine bio obuhvaćen kriminalističkim istraživanjima radi kaznenih djela razbojništva u novčarske ustanove, za koja je proglašen krivim te se nalazio više godina na izdržavanju kazne zatvora. Također, osumnjičeni starosti 44 godine bio je obuhvaćen s više kriminalističkih istraživanja jer je već kao maloljetnik počeo činiti kaznena djela teških krađa provaljivanjem za koja je u više kaznenih postupaka proglašen krivim, dok je u evidenciji kaznenopravnog sustava za istoga evidentirano kako mu je izrečeno više rješenja o izrečenim kaznama zatvora u ukupnom trajanju od 27 godina zatvora, no isti je koristio pogodnosti kaznenopravnog sustava i do sada uspješno izbjegavao izdržavanje kazne - zaključuju iz policije.