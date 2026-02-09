Obavijesti

News

Komentari 5
NEVJEROJATNE SNIMKE

VIDEO Filmske scene u susjedstvu! Pljačkaši pucali na kombi pa podmetnuli požar

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Filmske scene u susjedstvu! Pljačkaši pucali na kombi pa podmetnuli požar
Foto: Twitter

Na snimkama pljačke koje kruže društvenim mrežama vidi se najmanje šest maskiranih osoba, a neke su nosile bijele kombinezone i oružje

Admiral

Blindirani kombi napali su razbojnici s kalašnjikovima u ponedjeljak u Italiji na autocesti koja spaja Lecce i Brindisi, u blizini Tuturana. Došlo je do pucnjave s karabinjerima. Razbojnici su počeli pucati nasumično u zrak, a jedan metak je pogodio vjetrobransko staklo službenog automobila, prenosi L'Unione Sarda.

SEZONA JOŠ TRAJE Skija 50 ili 60 tisuća Hrvata, a potroše 150 milijuna eura: Žale se na cijene, a onda sve zapiju
Skija 50 ili 60 tisuća Hrvata, a potroše 150 milijuna eura: Žale se na cijene, a onda sve zapiju

Napadnuti kombi pripada tvrtki BTV, Battistolli. Kriminalci su parkirali svoj kombi preko ceste i zapalili ga, a tako su blokirali cestu. Na taj su način pokušali zaustaviti blindirani kombi. Manje od sat vremena kasnije, karabinjeri su uhitili dva razbojnika. Na snimkama pljačke koje kruže društvenim mrežama vidi se najmanje šest maskiranih osoba, a neke su nosile bijele kombinezone i oružje.

OPSADA SARAJEVA Prvi osumnjičenik za 'Sarajevo Safari' saslušan je u Italiji
Prvi osumnjičenik za 'Sarajevo Safari' saslušan je u Italiji

Tu pljačku nisu uspjeli izvesti, ali prilikom bijega su opljačkali nekoliko vozača koji su se našli u prolazu. Banda je navodno bila prerušena u civilnim policijskim vozilima.

Napadači su koristili eksploziv tijekom pokušaja pljačke, ali prema pisanju talijanskih medija, nije bilo ozlijeđenih. Talijanska cestarska tvrtka Anas izvijestila je da je promet na dionici Brindisi - Lecce privremeno obustavljen u oba smjera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'
REVOLUCIONARAN ZAHVAT

EKSKLUZIVNO U Vinogradskoj vratili lice ženi stradaloj prije 20 godina: 'Drugi mi nisu pomogli'

Slavonka je prije 20 godina pala pod kombajn, kvrge su joj ispunile lice i zaklapale oko, iz drugih bolnica, joj se kažu, nisu povratno ni javili, a tim predvođen dr. Kalousekom i dr. Čulom joj je vratio lice.
FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a
POSLALI DRUGI VLAK

FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Na stajalištu Dopsin oko 20.15 sati zapalio se vlak koji je vozio na relaciji Slavonski Šamac-Osijek. Iz HŽ-a kažu da se aktivirala oprema za inicijalno gašenje vlaka, ali i da je osoblje saniralo plamen aparatima za gašenje požara. U vlaku je bilo stotinjak putnika koji su izašli iz vlaka, a nitko nije bio ozlijeđen.
UŽAS Pacijentica je preminula nakon operacije kuka u Puli. Operirali je u nedjelju navečer
RUTINSKA OPERACIJA

UŽAS Pacijentica je preminula nakon operacije kuka u Puli. Operirali je u nedjelju navečer

Tijekom operacije je, kako piše portal istra24, došlo do probijanja arterije iza zdjelične kosti, i krvarenja. Ravnatelj pulske bolnice kaže da s enije čekalo s drugom operacijom šivanja arterije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026