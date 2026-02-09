VIDEO Filmske scene u susjedstvu! Pljačkaši pucali na kombi pa podmetnuli požar

Blindirani kombi napali su razbojnici s kalašnjikovima u ponedjeljak u Italiji na autocesti koja spaja Lecce i Brindisi, u blizini Tuturana. Došlo je do pucnjave s karabinjerima. Razbojnici su počeli pucati nasumično u zrak, a jedan metak je pogodio vjetrobransko staklo službenog automobila, prenosi L'Unione Sarda.

Napadnuti kombi pripada tvrtki BTV, Battistolli. Kriminalci su parkirali svoj kombi preko ceste i zapalili ga, a tako su blokirali cestu. Na taj su način pokušali zaustaviti blindirani kombi. Manje od sat vremena kasnije, karabinjeri su uhitili dva razbojnika. Na snimkama pljačke koje kruže društvenim mrežama vidi se najmanje šest maskiranih osoba, a neke su nosile bijele kombinezone i oružje.

Tu pljačku nisu uspjeli izvesti, ali prilikom bijega su opljačkali nekoliko vozača koji su se našli u prolazu. Banda je navodno bila prerušena u civilnim policijskim vozilima.

Napadači su koristili eksploziv tijekom pokušaja pljačke, ali prema pisanju talijanskih medija, nije bilo ozlijeđenih. Talijanska cestarska tvrtka Anas izvijestila je da je promet na dionici Brindisi - Lecce privremeno obustavljen u oba smjera.