Pljuskovi, grmljavina i jaki olujni udari: Evo kakvo vrijeme nas očekuje u idućim danima

Na Jadranu nas danas očekuje pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Uglavnom na kopnu uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, na srednjem i južnom dijelu od sredine dana prolazno jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 20 i 25, na Jadranu do 27 °C, prognoza je DHMZ-a.

Za sutra kažu da će na Jadranu biti pretežno sunčano i uglavnom suho. U unutrašnjosti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu umjerena prijepodne podno velebita i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša od 20 do 25, na Jadranu između 24 i 27 °C.

Tipično proljetno nestabilno vrijeme nastavit će se i idućih dana, pri čemu je vjerojatnost, učestalost i jakost pljuskova najveća do kraja svibnja, a početkom lipnja povećava se vjerojatnost za sve više suhih i sunčanih razdoblja, javlja meteorolog za HRT. Vjetar slab ili umjeren sjeveroistočni, uz temperaturu bez osjetne promjene, a dojam topline ili sparine najviše će ovisiti o lokalnim pljuskovima.