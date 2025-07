Pljuskovi i grmljavina pa sunce, na Jadranu će puhati jak vjetar

U četvrtak će biti promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno, a zatim sunčanije. Mjestimice kiša, češća u prvom dijelu dana, te pljuskovi s grmljavinom. Lokalno izraženiji pljuskovi ponajprije u središnjim i istočnim predjelima, ujutro i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslijepodne u Dalmaciji i sjeverozapadni te zapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 22 do 26, na Jadranu od 28 do 32 °C.

U petak će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, lokalno i mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu prijepodne umjerena do jaka bura, poslijepodne sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna većinom od 26 do 31 °C.

DHMZ je izdao za četvrtak za zapadnu obalu Istre, Kvarner, riječku regiju, Velebitski kanal i Dalmaciju žuto upozorenje zbog jakog vjetra. Za zagrebačku, osječku i riječku regiju izdali su žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

