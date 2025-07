FOTO Grmljavinsko nevrijeme stiže prema sjeveru Hrvatske!

Iako je dan započeo pretežno sunčano, kraj dana donosi izraženu promjenu vremena. U večernjim satima i tijekom noći očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u središnjim i istočnim predjelima zemlje. Moguće je i jače nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, navode meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Izdali su žuto upozorenje za Zagrebačku regiju zbog grmljavinskog nevremena. Upozoravaju da su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi uz kratkotrajno jak vjetar, s najjačim udarima i do 65 kilometara na sat.

Foto: DHMZ

Danju je u ponedjeljak prevladavalo sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu naoblaku. U zapadnim krajevima postojala je i manja mogućnost za kratkotrajnu kišu ili grmljavinski pljusak, no veće promjene očekuju se tek kasnije.

Kako je vidljivo na stranici Rain Alarm, nevrijeme stiže preko Slovenije prema Hrvatskoj.

Foto: Rain Alarm

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje i zapadni te sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 27 i 33 °C.

Meteorolozi za utorak prognoziraju pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će povremeno biti umjerene naoblake, a u središnjim i istočnim predjelima tijekom noći i jutra povećana naoblaka uz mjestimičnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, moguće izraženiji.

Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i zapadni te bura, podno Velebita i jaka. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 °C.