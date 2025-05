Pljušte reakcije na aferu šefa splitskog SDP-a: Stranački kolege sve su godinama znali?

Pljušte reakcije na Davora Matijevića i njegov pokušaj sklapanja dubioznog ugovora o doživotnom uzdržavanju s jednom starijom stranačkom kolegicom, na osnovu kojega joj je, kako se tvrdi, pokušao doći do više njenih nekretnina, pokretnina i umjetnina, pa čak i obiteljske grobnice.

Radi se o tome da je šef splitskog SDP-a Matijević tijekom 2016. i 2017. godine iskoristio krhko emotivno stanje stranačke kolegice, samoinicijativno sastavio ugovor o doživotnom uzdržavanju, na brzinu je odvukao na sud i pokušao je nagovoriti da ga potpiše, piše Telegram.

Podsjetimo, tvrde da im je Matijević u pokušaju demantiranja optužbi dostavio navodnu WhatsApp prepisku s navedenom gospođom koja datira iz 2016. i 2017. godine, no Telegram je od kompanije Meta zatražio detalje tog WhatsApp računa iz kojih proizlazi da je ona počela koristiti tu aplikaciju tek godinu dana kasnije, 2018. godine.

Drugim riječima, proizlazi da je šef splitskog SDP-a u pokušaju spašavanja svoje kože lažirao te poruke.

“Do potpisa ugovora ipak nije došlo nakon što se članica SDP-a na sudu upoznala sa svim detaljima doživotnog uzdržavanja. Sudac joj je objasnio što bi takav pravni odnos točno značio i da gospođa ne bi mogla samostalno raspolagati imovinom niti prodati svoje stanove. Ona se iznenadila i počela predomišljati, tvrdi, a Matijević je postao neugodan, inzistirajući na potpisivanju. Scena na sudu postala je toliko burna da je sudac ustao i bez riječi napustio sudnicu. Njenu verziju događaja u sudnici Telegramu je potvrdio tadašnji visoki djelatnik suda”, objavili su.

Potom spomenuta SDP-ovka opisuje kako je došla u kontakt s Matijevićem, kako je došlo do zbližavanja i kako je – potpuno bizarno – on u jednom trenutku čak krivotvorio dokumentaciju njenog danas preminulog oca, prebrisavši dijagnozu karcinoma ‘jer mu ona nije imala snage to kazati’.

Opisuje se epizoda na sudu na kojemu se Matijević, navodno, silno uznemirio kada je ona odbila potpisati ugovor, shvativši da bi time ostala bez mogućnosti raspolaganja cjelokupnog imovinom, nakon čega je sudac demonstrativno izašao iz sudnice ne želeći u tome sudjelovati.

Matijević je, s druge strane, tvrdio da je inicijativa za potpisivanje ugovora o doživotnom uzdržavanju došla od spomenute SDP-ovke, te da je ona sastavila popis imovine, no on je navodno odlučio da ipak neće potpisati ugovor jer “ipak je riječ o mladoj ženi koja je tad imala otprilike 60 godina i to je bila velika odgovornost za mene”

On je Telegramu dostavio dva primjerka prijedloga ugovora o uzdržavanju stara osam godina koja je sačuvao, na kojima ima potpisa spomenute gospođe – ali njegovoga nema.

Pljušte reakcije

Davor Matijević u izjavi za tportal žestoko demantira sve navode i tvrdi da se radi o klevetama i lažima, dok zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević još žešće kaže da se radi o ‘serijskom prevarantu’ i ponovno ga poziva da javno otvori svoju komunikaciju iz e-građana, u kojoj su vidljivi svi sudski predmeti koji se na njega odnose.

Zastupnica Centra Marijana Puljak kandidata SDP-a i Možemo! za splitskog gradonačelnika Davora Matijevića je nazvala serijskim prevarantom, a od čelnika stranaka koje ga podržavaju zatražila je da se izjasne hoće li povući potporu nakon pokušaja prisvajanja imovine stranačke kolegice.

Ostojić ga ranije optuživao

Telegram sada otkriva kako su i neki visokopozicionirani članovi stranke već godinama bili svjesni tog čina. Jedan od njih je Ranko Ostojić, potpredsjednik SDP-a, bivši ministar policije, aktualni saborski zastupnik i kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije. Donose staru korespondenciju između njega i druge SDP-ovke u kojoj Ostojić direktno i eksplicitno napada Davora Matijevića, spominjući ga u kontekstu otimanja stanova članovima SDP-a, očito se referirajući na ovu aferu...

O dubioznim postupcima Davora Matijevića, još i prije objave kandidature za gradonačelnika upozoreni su Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a i Sandra Benčić iz stranke Možemo!, no to nije utjecalo na njihovu potporu, piše tportal. Upravo proteklog vikenda Hajdaš Dončić bio je u Splitu i izjavio da je ‘vrijeme da se poštenje vrati na pijedestal hrvatske političke misli, zbog čega je Davor Matijević jedina alternativa u Splitu’.