Pljušte reakcije oporbe: 'HDZ je shvatio da im je voda došla do grla i da bi im poraz bio veći...'

Jedva čekam izbore! Izađite svi na izbore - poručio je Mostov zastupnik Marin Miletić par minuta na X nakon što je šef Vlade i HDZ-a Andrej Plenković objavio kako će Sabor biti raspušten najkasnije do 22. ožujka. U objavi je dodao da građani trebaju izabrati put kojim Hrvatska ide iduće godine te im poručio da ne smiju biti "heroji dnevnog boravka".

- Idemo na izbore, Hrvatski sabor se raspušta za koji tjedan. Jedva čekam izbore. Dragi ljudi, samo vas molim - izađite svi na izbore. Izaberite put kojim želite da naša zemlja ide iduće izazovne i zahtjevne godine. Samo vas molim da izađete, nemojte ostati kući i biti heroji dnevnog boravka, dajte istinski legitimitet onima u čije ruke ćete položiti upravljanje Hrvatskom, one čije politike će se odraziti na našu djecu, naše obitelji, sigurnost, identitet i slobodu. Neka nam se Gospodin smiluje. Svima - poručio je Miletić.

Iz Domovinskog pokreta kazali su da su oni uvijek spremni za izbore te da su jedva dočekali raspuštanje Sabora,

- Nakon mjeseci politikantskog kalkuliranja i dijeljenja novca šakom i kapom, HDZ je, uvjeren u kratkoročne efekte driješenja proračunske kese, obznanio okvir unutar kojega će biti održani izbori za Hrvatski sabor. Reći ćemo: konačno! Svaki novi dan s ovakvom klijentelističko-koruptivnom Vladom, koja financira tisak notornih velikosrpskih pamfleta, izgubljeno je vrijeme za Hrvatsku i budućnost hrvatske djece! Više od 400.000, a moguće i 500.000 iseljenih Hrvata posljednjih desetak godina, najjasnije od ičega svjedoče o rezultatima vladavine HDZ-a, ali ranije i SDP-a - kazali su.

Dodali su da takvim politikama mora doći kraj jer dovode u pitanje opstanak hrvatskog naroda i hrvatske države.

- Domovinski pokret bio je spreman za izbore jučer, a spreman je i danas. Mi smo za služenje domovini i Hrvatima uvijek spremni. Sve koji su nezadovoljni dosadašnjim pogubnim politikama pozivamo da izađu na izbore za Hrvatski sabor i zaustave politike koje su Hrvatsku prema gotovo svim pokazateljima dovele na samo dno Europske unije. Zajednički možemo pobijediti klijentelističku i globalističku neman koja uništava hrvatsku državu - poručili su iz Domovinskog pokreta na Facebooku.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Stranka Možemo! kazala je da je premijer ipak odlučio skratiti mandat jer "je shvatio da je HDZ-u voda došla do grla i znaju da bi za pola godine njihov poraz bio još veći". Također su objavili da zastupnik Bojan Glavašević više nije dio njihovog kluba zastupnika u Saboru.

- Andrej Plenković se očito prepao tisuća i tisuća onih koji su prosvjedovali na Markovom trgu. Želi izbore prije nego što skroz potone, ali ni to ga neće spasiti. Njegov udar na institucije već je mobilizirao građane – na izborima će vidjeti da je to bio samo početak - napisala je zastupnica Ivana Kekin na X.

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić, kandidatkinja za premijerku, misli da HDZ nema vremena, da su izračunali da im protek vremena ne ide u prilog, piše Jutarnji list.

- Svaki novi prosvjed, svaka nova afera za HDZ je sve veći problem. To je razlog zašto se sada ide u izbore. Mi smo i računali s izborima u travnju, napravili smo plan i još lani pokrenuli izradu programa – govori Benčić.

Dodaje da je predizborna strategija Možemo! jasna: zagovarati veliku izlaznost te da će HDZ morati ići s Domovinskim pokretom, a pitanje je i hoće li uz njih imati dovoljno mandata za složiti Vladu.

- Dakle, svima je sada jasno da će glas za HDZ biti glas za radikalnu desnicu – kaže Benčić.

Na pitanje o koaliciji, Benčić odgovara da su iz Možemo! i prije pričali da im je prihvatljiva koalicija poslije izbora, ali samo sa strankama od centra na lijevo.

- Premijer Plenković odlučio je raspustiti Sabor zbog pritiska oporbe. Plenković je uvidio da otezanje vodi u siguran poraz. No, poraz će mu i ovako doći. SDP je spreman za izbore, i programski i kadrovski - tvrdi zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović te dodaje kako će novu Vladu sastaviti lijevo-liberalna koalicija.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Saborska zastupnica Dalija Orešković (Stranka s imenom i prezimenom) kaže da premijer Plenković "grubo podcjenjuje inteligenciju birača".

Nezavisni saborski zastupnik Bojan Glavašević, koji bi prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista na izbore trebao izaći na SDP-ovoj listi, poručio je kako bi bilo najbolje da je premijer jednostavno podržao prošlotjednu oporbenu inicijativu za raspuštanje Sabora.

- Mogao je naprosto podržati opozicijsku inicijativu, ali bolje da je shvatio da je vrijeme za izbore nego da nije. Jedino mislim da mu je odabir programske koordinatorice (ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, nap. a.) malo riskantan, s obzirom da je predmet istrage Ureda europskog javnog tužitelja - rekao je Glavašević za Jutarnji list.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja rekao je da se veseli izborima i da je to ono što su odavno tražili. Dodao je da se premijer požurio s objavom parlamentarnih izbora iz straha da bi policija mogla uhititi ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, ali i da otvori prostor bijega u EU parlament.

- Zbog tajni u mobitelu Josipe Rimac i činjenice da EPPO njuška oko ‘slučaja Geodezija‘ i ministrice Obuljen Koržinek, Plenković je morao požuriti. Nije htio da mu u mandatu uhite još jednu ministricu. Osim toga, izgleda da kalkulira, ako ne prođe na parlamentarnim izborima, poslije idu izbori za EU parlament pa može tamo pobjeći – ispričao je Grmoja.

Dodaje da je Mostu dovoljno dva mjeseca za uspješnu kampanju. Uz to, navodi da ankete javnog mnijenja pokazuju da HDZ nema koalicijski potencijal, da ni uz koaliciju s manjinskim partnerima i Domovinskim pokretom, to neće biti dovoljno za formirati Vladu. Na pitanju bi li Most opet išao u koaliciju s HDZ-om ako im se ponudi, Grmoja ne odgovara direktno.

- Za nas je ključno spriječiti Plenkovića da dođe na vlast – odgovara jasno.

Predsjednik Centra Ivica Puljak u Facebook objavi napisao je da na sljedećim izborima Hrvatska bira između nade i tame.

- Na sljedećim presudnim izborima Hrvatska bira između nade i tame, između uvođenja reda i širenja nereda. Najvažnije teme o kojima ćemo govoriti u kampanji su životni standard i borba protiv korupcije, a to su dvije Plenkovićeve najslabije točke jer su rezultati njegove vladavine tu poražavajući - napisao je Puljak u Facebook objavi.

Dodao je da je bitno da se "što prije riješimo HDZ-a" i da "Hrvatska krene na ispravan put"

- Mi ćemo govoriti o alternativi koju već provodimo u djelo tamo gdje su nam građani dali povjerenje, a koja se temelji na poštenim javnim natječajima za sve koji se prijave i jačanju institucija. Što prije se riješimo HDZ-a, to Hrvatska ima više šanse da krene na ispravan put - poručio je Puljak.