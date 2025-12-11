Obavijesti

BUDITE OPREZNI

Plodine povlače cherry rajčice zbog povišene razine pesticida

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Plodine povlače cherry rajčice zbog povišene razine pesticida
Koprivni?ki Bregi: Obitelj Sever dnevno proizvede oko 200 kg raj?ica | Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Državni inspektorat opozvao je pakiranja od 500 g zbog povišene razine acetamiprida; proizvod dolazi iz Italije, a nije u skladu s EU regulativom o maksimalnim ostatcima pesticida.

 Zbog povišene razine pesticida acetamiprida Državni inspektorat obavijestio je o opozivu proizvoda "rajčice cherry" od 500 grama koji u prodaju stavlja trgovački lanac Plodine, objavila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je o cherry rajčicama od 500 grama, čija je godina berbe 2025., a LOT broj 47/03.

DRŽAVNI INSPEKTORAT Budite na oprezu: SPAR s polica povlači kokos kekse zbog sumnje u strano tijelo u njima
Budite na oprezu: SPAR s polica povlači kokos kekse zbog sumnje u strano tijelo u njima

Dobavljač je Bruno S.R.L., Vallese di Oppeano, Verona, Italija, a proizvod u maloprodaju stavlja Plodine d.d., Rijeka.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

