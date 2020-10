'Po centru Zagreba nisu nosili maske. Ja sam zato nosila dvije'

<p>Hrvatska liječnica koja radi u Padovi komentirala je trenutačnu epidemiološku situaciju u toj zemlji te je kazala kako se u posljednjih četiri do pet dana primjećuje porast broja pacijenata na reanimaciji.</p><p>Iako u Italiji od ponedjeljka vrijede nove odredbe po kojima se do 8 sati moraju zatvoriti svi barovi i restorani, a potpuno se zatvaraju teretane, kina i javni bazeni, dr. <strong>Nela Sršen</strong>, kako kaže, ne vidi previše smisla u 'polumjerama', piše <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/doktorica-nela-srsen-iz-padove-o-trenutnoj-epidemioloskoj-situaciji---625655.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a>.</p><p>- Ljudi koji imaju restorane već su uložili u prilagodbu novim mjerama, a sad ih se opet limitira. Zašto zatvarati restorane, a druga okupljanja su okej? - pita se liječnica te ističe kako se ljudi i tako teško nose sa situacijom, a nove restrikcije samo pridodaju tom osjećaju pa dolazi i do agresije. </p><p>Problem vidi u okupljanju mladih na trgovima te u pretrpanom javnom gradskom prijevozu, kao i u održavanju nastave u školama. Velik je problem i praćenje kontakata zaraženih. </p><p>Doktorica ističe kako smo propustili priliku tijekom ljeta kad se virus sporije širio i bilo je manje težih slučajeva oboljenja.</p><p>- Sve smo ovo sami napravili. Mi nosimo virus, ne ide on okolo sam. Ovo je posljedica našeg ponašanja. Bojim se da će se nastaviti eksponencijalni rast, a nitko nije spreman za novi lockdown - kaže Sršen.</p><p>Opisala je situaciju od prije dva tjedna kad je šetala Zagrebom.</p><p>- Stavila sam dvije maske na lice jer u centru grada, gdje sam šetala, gotovo nitko nije nosio masku. Nisam mogla proći Bogovićevom ulicom, ljudi su šetali, stajali, pjevali... Nitko nije imao masku. Ni konobar. Kad sam ga pitala zašto je ne nosi, rekao je da mu je vruće. Meni je to trauma. Gledati svaki dan kako intubirane pacijente voze u reanimaciju, a poslije ih izvoze mrtve - ispričala je liječnica.</p>