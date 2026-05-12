IZLJEVI MRŽNJE

Po Splitu pisao grafite protiv Milanovića i Možemo: Platili su mi, ali ne želim reći tko

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović na promociji knjige “Zagreb se bori” Slave Ogrizović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 26-godišnjeg nezaposlenog kuhara zbog grafita protiv predsjednika Zorana Milanovića i Možemo, koje je na više lokacija u gradu ispisao od 22. siječnja do 17. veljače. Postupalo se po kaznenoj prijavi Grada Splita, piše Dalmatinski portal.

Neki od grafita su glasili: 'Milanoviću, lažni domoljube i Udbašu', 'Milanoviću, vrati bistu Tuđmanovu', 'Milanović, Hajdaš i Možemo izdajnici Hrvatske'.

U policiji se okrivljeni branio šutnjom, no prilikom ispitivanja u Državnom odvjetništvu priznao je sve. Kazao je da su mu platili 400 eura da napiše grafite inkriminiranog sadržaja.

O kome se radi, ne želi reći. Pristao je jer mu je novac trebao da djevojci pomogne platiti stanarinu. Do lokacija za ispisivanje grafita dovezao ga je poznanik, ali on nije znao što će raditi. Zna da je glupo što je napravio jer je već osuđivan. Žao mu je i neće slično ponoviti.

Zatražena je kazna od šest mjeseci zatvora te predloženo da se produlji mjera opreza obaveznog javljanja policiji jednom mjesečno. Okrivljeni je, naime, već četiri puta osuđen kazneno, pa i za isto djelo kojom se tereti novom optužnicom.

