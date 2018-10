Po učinkovitosti javnog sektora jedino Venezuela gora od nas

U izvješću o globalnoj konkurentnosti za 2018. godinu Svjetskog gospodarskog foruma objavljenog u srijedu, Hrvatska je na 68. mjestu od 140 gospodarstava svijeta, s ocjenom 60,1.

Međutim, u jednoj od potkategorija koje su u analizi uzimaju u obzir je učinkovitost javnog sektora, Hrvatska drži 136. odnosno, pretposljednje mjesto.

Jedina zemlja na svijetu koja je po učinkovitosti javnog sektora gora od nas je Venezuela, južnoamerička zemlja koja se guši u hiperinflaciji i u kojoj je možete kupiti ni toaletni papir, piše Index.hr.

Na ovaj se podatak javno osvrnula Mostova zastupnica Sonja Čikotić, koja je na svojem Facebook profilu uz ironični status Bolji smo od Venezuele, idemo naprijed, ništa ne može zaustaviti napredak objavila post sljedećeg sadržaja:

- Prema globalnom indeksu konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma, Hrvatska je pozicionirana kao najmanje konkurentna od svih članica Europske unije, a pokazalo se da smo u cijelom svijetu, po efikasnosti javne uprave, uspješniji samo od Venezuele. Dakle, javna uprava služila bi vam bolje kao građaninu bilo koje druge od 140 analiziranih zemalja, neovisno radi li se o državi naše regije, Afrike, EU ili nekoj od siromašnih, prirodnim katastrofama opterećenih zemalja. Što Ministarstvo uprave čeka s provođenjem reforme? Ima li jasnijeg pokazatelja očajnog stanja u javnoj upravi od toga da je iza nas samo država u kojoj je 80 posto stanovništva ispod granice siromaštva, u kojoj vlada korupcija, glad i kolaps zdravstvenog i mirovinskog sustava? Koliko je onda Hrvatska daleko od tog stanja kad nam je javna uprava najsličnija njihovoj? - izjavila je za Index.

- Javna uprava mora hitno prestati biti poligon za političko kadroviranje. Troškove javne uprave od 27,9 milijardi kuna potrebno je smanjiti bez odgode kroz optimizaciju poslova i nadležnosti te okrupnjavanje jedinica lokalne s ciljem kvalitetnog servisa građanima i poduzetnicima i prestanimo se sramotiti u svijetu ovakvim poraznim podacima. Apsurdno je da se ministar Kuščević za to vrijeme na društvenim mrežama hvali kako građanima, i to valjda samo onima iz svog kraja, pomaže kad mu se jave preko WhatsApp poruka. U svakoj bi državi, osim eto možda Venezuele, to bio skandal - dodala je Sonja Čikotić.