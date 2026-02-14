Po Zagrebu vozio kokain. Uhvatila ga policija

Zagrebačka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Policija sumnja da je nabavio veću količinu kokaina kako bi ga preprodao. Prevozio ga je automobilom, a dio je bio skriven u stanu na Peščenici.

Policija je dilera uhvatila u četvrtak oko 14.20 sati, kada su zaustavili Volkswagen zagrebačkih registracija u Ulici kralja Zvonimira. Za vrijeme nadzora vozila i vozača te provjere identiteta 33-godišnji je vozač policajcima dragovoljno predao četiri plastične vrećice ispunjene kokainom ukupne mase 35 grama.

Foto: PU zagrebačka





Sumnja da navedeno nije jedina droga koju 33-godišnjak posjedovao potvrđena je pretragom stana i drugih prostora na području Peščenice, koje koristi 33-godišnjak. Tijekom pretrage policijski su službenici pronašli: 205 grama kokaina pakiranog u pet plastičnih vrećica, 226,3 grama punila za povećanje mase droge te digitalnu vagu s tragovima kokaina.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.