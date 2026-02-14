Policija je utvrdila da je drogu posjedovao neovlašteno
POLICIJA OBJAVILA
Mladi Slavonac u Brestovcu pao zbog manje količine kokaina
Na području Brestovac policijski službenici su tijekom postupanja na terenu kod 20-godišnjaka pronašli manju količinu kokaina.
Droga je od njega oduzeta, a nad mladićem je provedeno kriminalističko istraživanje.
Policija je utvrdila da je drogu posjedovao neovlašteno, čime je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.
Protiv 20-godišnjaka će nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja.