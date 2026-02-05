Pobjeda u aferi jagode. Vrhovni sud stao na stranu branitelja: 'Želimo pravdu dok smo još živi'

Očekivali smo da netko mora vidjeti svu nepravdu koja nam je učinjena. I ovo je sad slamka spasa kad smo već svi na rubu snaga. S obzirom na sve što smo prošli u ovoj agoniji, mogu to nazvati i psihičkim zlostavljanjem. Samo da se sve završi i da napokon imamo presudu, kaže nam Josip Matak, jedan od branitelja prevarenih pri uzgoju jagoda.

Vrhovni sud sad je donio pravorijek prema kojem suđenje onima koji su optuženi za prevaru 21 braniteljske obitelji mora završiti u roku osam mjeseci, odnosno do kolovoza. Proces od prevare do danas ulazi u 18. godinu, a braniteljske obitelji izgubile su domove, neki su i umrli, nekima su se djeca odselila kako bi mogli plaćati dugove. Vrhovni sud zaključio je da je obiteljima povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku. Ovu nevjerojatnu priču jesenas su otvorila 24sata serijom tekstova, a otad su i krenuli pomaci nabolje. Primjerice, nakon što je još prije nekoliko godina Državno odvjetništvo odbilo kazneno goniti prevarante i ostavilo obitelji da se same bore, nakon naših objava i iznošenja svih činjenica, Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku preuzelo je kazneni progon.

Riječ je o 21 braniteljskoj obitelji više županija središnje Hrvatske, od okolice Zagreba i Bjelovara, preko Virovitice i Đakova, do Baranje. Svi oni ušli su u program okomite proizvodnje jagoda, koji je bio pod pokroviteljstvom i Ministarstva branitelja i Ministarstva poljoprivrede. Cijeli projekt osmislio je i provodio Branko Stefanović, koji je i danas na slobodi, dok mu traje novo suđenje, za koje je Vrhovni sud sad naredio da mora završiti u roku osam mjeseci. Svaka obitelj potpisala je 750.000 kuna kredita u tadašnjoj Hypo banci, a prema ugovoru, rate je trebala vraćati braniteljska zadruga Domovina od prodaje uroda koji su joj obitelji predavale. Obitelji su dobile samo 10 posto novca od kredita i za to su trebale pripremiti zemlju. Ostatkom su upravljali zadruga, čiji je tadašnji čelnik Tomislav Hajduković također na optuženičkoj klupi, i Branko Stefanović. Za novac iz kredita zadruga je trebala osigurati gradnju plastenika, opremu, sadnice i sve ostalo potrebno za proizvodnju. Obitelji nisu mogle same birati izvođače radova niti su znale cijene koje im Stefanović isplaćuje preko zadruge. Nisu ni raspolagale novcem od kredita.

Na kraju dio obitelji nije niti dobio sadnice, nekima nisu ni završili plastenike, a naknadno se utvrdilo da je sve bilo namjerno preplaćeno. Drugi su dobili bolesne sadnice, pa je urod bio nedovoljan. Vještak je naknadno utvrdio da je riječ o pogrešnoj kombinaciji dvije metode uzgoja i da je posrijedi obmana. Dio novca Stefanović je izvukao za sebe i, prema nalazima vještaka i svjedoka na sudu, trošio ga na provode.

Iako je zadruga bila jamac, svakoj od obitelji tadašnja Hypo banka sjela je na imovinu zbog nevraćanja po 750.000 kuna. Ostali su bez domova. Obitelji Kolar oduzeli su kuću koju je glava obitelji, Željko, nakon povratka iz rata krenuo obnavljati.

- I to nije dosta. Kad smo dobili rješenje Vrhovnog suda, agencija kojoj je banka prodala dugove sjela je ovrhom i na kuću mojih roditelja, koju sam naslijedila. Dok dulje od 17 godina traju postupci, u kojima smo iznijeli sve dokaze o prijevari, niži sudovi presuđuju protiv nas i sve obitelji gube imovinu. Sad smo barem sretni zbog rješenja Vrhovnog suda, koji kaže da sve mora završiti u osam mjeseci jer onda na osnovi te presude možemo staviti ovrhe u mirovanje - kaže Magda Kolar, Željkova supruga.

Obitelji ne sumnjaju da će nepravomoćna presuda protiv Stefanovića i Hajdukovića ići u njihovu korist. Prije pet godina već je bila donesena, ali je pala iz čistih proceduralnih razloga. Od 2022. traje ponovljeno suđenje bez pravorijeka, a nakon toga će morati dobiti i potvrdu višeg suda. Presuda im je važna jer istodobno vode proces i protiv banke i osiguravajuće kuće za odštetu. Vrhovni sud dosudio je za četiri obitelji i simbolični iznos od 1500 eura zbog dugotrajnosti postupka. Mora ga platiti država.

- Taj novac je simboličan i kap u moru onog što smo prošli, ali nama je ključno da se postupci okončaju dok smo još koliko-toliko zdravi i živi - zaključuje Magda. Posebna zadovoljština im je što je Vrhovni sud pobio sve argumente Županijskog suda u Osijeku, koji je zaključio da im uopće nije povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku.